Aankomende update Monster Hunter Stories 2 moet meerdere bugs oplossen

Er wordt gewerkt aan een update om verschillende bugs op te lossen.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin verscheen onlangs op de Nintendo Switch en daar waren wij maar al te blij mee. Patricia beoordeelde de game in haar review met een prachtige 8,8! Onlangs bracht Capcom echter een update uit voor de game en deze bleek niet helemaal zonder problemen te zijn. De uitgebrachte V1.1.0-update bracht namelijk ook een aantal bugs met zich mee. Zo stopt de laatste scene uit de story bij sommige gamers en kan bij multiplayer de error “Corrupt data has been found. You cannot accept this quest” voorkomen. Het zijn twee voorbeelden van verschillende bugs die de update heeft veroorzaakt.

Gelukkig is Capcom inmiddels al hard aan het zoeken naar een oplossing om de bugs te verhelpen. Momenteel onderzoekt men waar de bugs precies door worden veroorzaakt om op een later tijdstip deze te fixen. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend. Via Twitter werd het volgende gemeld op het Monster Hunter-account:

We have confirmed the existence of certain bugs in #MHStories2. The causes are being investigated, and we are looking to implement fixes at a later date:



🔧 https://t.co/H9UysjYcGT pic.twitter.com/FJgb7SkBOX — Monster Hunter (@monsterhunter) July 21, 2021