Tennocon toont veel moois in het verschiet voor Warframe

De tijd is nu Tenno. Grote ontwikkelingen komen er aan.

Tennocon is net geweest en we hebben flink pracht en praal onze kant op gekregen. In een eerder artikel gaven we al aan dat Warframe eindelijk cross-play zal krijgen, maar er is meer. Hieronder een link naar de gehele livestream, verder zal ik timestamps geven van het andere nieuws en waar je dat kunt vinden in de video.

Als eerste het nieuws dat de eerstvolgende Prime de geliefde Nidus zal zijn (16:22). De beelden van hoe deze versie er uit zal zien zijn tof en ik kan niet wachten tot we deze kunnen bemachtigen later dit jaar. Daarnaast is er ook een nieuwe Warframe aangekondigd: Caliban. Dit 48e frame in de game zal Sentient en Warframe onderdelen gaan combineren waardoor deze extra goed damage bestendig zal zijn. De video waar die in voor komt is in The Art of Warframe Panel op 47:35

Dan is er nog nieuws voor merch, concept-art en meer. MAAR. We zitten al een tijd te wachten op waar het verhaal naartoe gaat in Warframe, en daar hebben we nu eindelijk ontwikkeling in. The New War komt er aan. en Digital Extremes knalt dit onze kant op met een fenomenale trailer van een half uur die ik hieronder specifiek deel en kun je ook terugvinden in de volle TennoLive hierboven vanaf 39:05

Ik kan niet wachten. Wat zijn de verwachtingen van jullie? Gaan we de Lotus helpen of wordt het een strijd tot de dood?