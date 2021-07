Probeer Two Point Hospital binnenkort gratis uit op de Nintendo Switch

Twijfel je nog aan Two Point Hospital? De oplossing is nabij!

Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat Two Point Hospital op de Nintendo Switch is uitgekomen. In onze review was Menno destijds al erg enthousiast over deze spirituele opvolger van Theme Hospital. Voor wie toch nog twijfelt om de game te kopen is er goed nieuws. Two Point Hospital kun je binnenkort gratis uitproberen op de Nintendo Switch als ‘game op proef’. Je kunt het spel dan gratis downloaden en voor een bepaalde periode gratis spelen. Deze game op proef is nu al beschikbaar om te downloaden voor Nintendo Switch Online-leden, maar kan alleen worden gespeeld van 28-07-2021 tot 03-08-2021.

Ben jij benieuwd of het avontuur als ziekenhuismanager ook echt iets voor jou is? Dan is dit je kans om de game uit te proberen. Ga jij met deze free trial aan de slag? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.

Leden van #NintendoSwitchOnline kunnen @2PointHospital volgende week gratis uitproberen als Game op Proef! 👩‍⚕️👨‍⚕️



Download de game en speel vanaf 28 juli: https://t.co/gIpHOXY2oZ pic.twitter.com/arMfYlxCZ2 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 21, 2021