Demo beelden Greak: Memories of Azur

Help deze helden het land van Azur ver achter zich te laten!

Greak: Memories of Azur is een handgetekende adventure game van Team17 and Navegante Entertainment. Om iedereen een voorproefje van deze game te geven is er op de Switch e-shop momenteel een demo te downloaden. Dit betekent natuurlijk ook dat gameplay beelden van deze demo niet lang op zich laten wachten. In dit geval hebben we hieronder een video van youtubekanaal justonegamr voor je. Greak: Memories of Azur komt op 17 augustus naar de Switch.

Het verhaal van deze game speelt zich af in Azur, een land dat aangevallen wordt door dodelijke vijanden die de Urlags genoemd worden. Jij speelt twee broers en een zus die proberen het land te ontvluchten. Je wisselt hierbij telkens tussen personages, waarbij Greak behendigheid brengt, Adara krachtige magie gebruikt en Raydel een zeer goede vechter is. Kun jij deze drie in veiligheid brengen?