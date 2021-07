The Legend of Zelda: Skyward Sword HD XL-ansichtkaarten en standaard nu verkrijgbaar via My Nintendo

Voor 400 platinum punten kun je deze volledige set krijgen.

Afgelopen vrijdag is The Legend of Zelda: Skyward Sword HD uitgekomen voor de Nintendo Switch. Deze game verscheen eerder al op de Wii, maar je kunt nu op de Nintendo Switch ontdekken hoe het verhaal van The Legend of Zelda begon. Vandaag heeft Nintendo bekendgemaakt dat ook de nieuwe My Nintendo-beloning in het teken zal staan van deze game. Je kunt vanaf vandaag namelijk een set met The Legend of Zelda: Skyward Sword HD XL-ansichtkaarten en standaard krijgen.

Deze nieuwe beloning bestaat uit zeven verschillende ansichtkaarten en een standaard. Elke ansichtkaart is 12,5cm x 18cm groot en bevat art uit de game. Daarnaast is is de standaard gemaakt van dik zwart papier. Deze complete set is voor 400 platinum punten te krijgen via deze pagina. Daarna kun je ze via hier bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard.

Koop deze set XL-ansichtkaarten en standaard van The Legend of Zelda: #SkywardSwordHD voor 400 platina punten (+ verzendkosten) in de #MyNintendoStore!



Haal ze in huis zolang de voorraad strekt: https://t.co/VgT28WRJBu pic.twitter.com/jh8y1UmKOE — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 20, 2021