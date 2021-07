Pokémon Unite is nu te pre-loaden op de Switch

Het spel neemt bovendien lekker weinig ruimte in beslag!

Het wachten op Pokémon Unite is bijna voorbij. Vanaf morgen kunnen Nintendo Switch-bezitters met de game aan de slag en vanaf nu is de game ook alvast te pre-loaden in de eShop. Zo kun je direct met de game aan de slag wanneer deze beschikbaar is. De game is bovendien lekker compact en zal niet al te veel ruimte op jouw Switch innemen: slechts 928 MB. Daarnaast is het spel gratis te downloaden en kun je de game ook voor niets spelen. Wél kent de game in-game aankopen. Het pre-loaden kan eenvoudig in de Nintendo eShop of via de website van Nintendo. In september zal Pokémon Unite ook een mobiele versie krijgen. Beide versies ondersteunen cross-play.

Wat is Pokémon Unite eigenlijk?

Pokémon is een free-to-start MOBA game waarin Pokémon in de hoofdrol staan. in de Unite Battles speel je 5 tegen 5, waarbij je als doel hebt om meer punten te verzamelen dan je tegenstander. Door andere Pokémon te verslaan verzamel je “Aeos-energie” welke je in de doelzone van je tegenstander moet plaatsen om punten te verdienen. Ondertussen level je je Pokémon om nieuwe aanvallen te leren en te evolueren, en heeft elk stadion zijn eigen regels, wat aardig wat variatie aan de 5 vs 5 gevechten toevoegt.

Ga jij morgen aan de slag met Pokémon Unite? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!