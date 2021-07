Maak een einde aan buitenaards leven in Timothy vs. Aliens

Een stad zonder kleur hoort beter bij een gangster, toch?

Kruip in de huid van gangster Timothy, die zijn leven leidt in een zwart-witte stad. Wanneer de aliens naar de aarde komen veranderen ze de stad echter in een kleurrijk geheel, iets wat hij absoluut moet stoppen! Timothy vs. Aliens is een actie avonturenspel waar je in Little Fish City vrij kan rondlopen om geheimen en missies te vinden, gebruik hiervoor bijvoorbeeld een auto! Je vecht in deze stad niet alleen tegen aliens, maar ook vijandige gangsters. Los daarnaast puzzels op, help mensen in de stad en ontdek geheime plekken.

Vanaf morgen is Timothy va. Aliens te koop in de eShop, vandaag mogen we alvast meekijken met de eerste gameplay beelden.