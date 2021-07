Ren later dit jaar voor je leven in Dying Light voor de Switch

De zombie survival game komt in oktober naar Nintendo's hyrbide console.

De open wereld zombie survival game Dying Light verschijnt binnenkort voor het eerst op een Nintendo-platform. Vandaag is bekendgemaakt dat Dying Light Platinum Edition naar de Nintendo Switch zal komen. De game moet in oktober dit jaar verschijnen. Switch-bezitters krijgen meteen een uitgebreide versie van het spel. Met vier DLC’s en 17 skinbundels biedt Dying Light: Platinum Edition alles wat je nodig hebt om de post-apocalyptische wereld te verkennen. De Nintendo Switch-versie zal verder ook HD-rumble ondersteunen, bewegingsbesturing krijgen alsmede beschikken over lokale en online multiplayer.

Dying Light is een first person zombie survival game waarbij het allemaal draait om overleven tussen hordes met zombies. Je bevindt je in het spel in de stad Harran, een open wereld welke je naar hartelust vrij kunt verkennen maar wél met een geheime missie. Het is namelijk jouw taak om gestolen documenten over een geneesmiddel op te sporen. In een wereld vol zombies overleven alleen de sterkste en gelukkig beschik jij over de nodige skills en wapens om dat mogelijk te maken.

Dying Light Platinum Edition zal zowel fysiek als digitaal naar de Nintendo Switch komen. De exacte releasedatum moet nog volgen. Kijk jij er naar uit om deze game op de Nintendo Switch te gaan spelen?