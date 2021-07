Nintendo maakt einde aan speculaties over Nintendo Switch Pro

De geruchten rondom een Nintendo Switch Pro werden eerder dit jaar met de maand hardnekkiger. Het was dan ook vrij onverwachts dat Nintendo afgelopen maand de Nintendo Switch OLED-versie aankondigde. Weliswaar kent dit model een aantal verbeteringen waaronder een OLED-scherm, het bleek niet de Nintendo Switch Pro te zijn waarover zoveel werd gespeculeerd. Via Twitter heeft Nintendo hierover nu ook meer duidelijkheid gegeven. Met onderstaand bericht op Twitter heeft het bedrijf namelijk zo goed als een einde gemaakt aan alle speculaties over een mogelijke Nintendo Switch Pro:

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time.

Nintendo op Twitter