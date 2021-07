Maak kennis met Santa Destroy en Thunder Dome in nieuwe trailer No More Heroes 3

De nieuwe trailers van No More Heroes 3 blijven binnenstromen

Met de release van No More Heroes 3 in zicht krijgen we bijna dagelijks wel nieuwe beelden van de game voorgeschoteld. Veelal zijn dit trailers waarin een onderdeel van de game centraal staat. Vandaag is het de hoogste tijd voor een Santa Destroy en Thunder Dome trailer. Beide zijn twee locaties in de game waarmee je in onderstaande trailer alvast kennis kan maken. Travis scheurt op volle snelheid door de gebieden heen.

In No More Heroes 3 kruip je opnieuw in de huid van Travis en neem je het opnieuw op tegen bizarre tegenstanders. Deel 3 zal bovendien nog bloederiger en intenser gaan worden dan de eerdere delen. Kijk jij uit naar deze game in augustus dit jaar? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie.