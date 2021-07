Gerucht: Metroid Prime Trilogy zou zo goed als klaar zijn voor release

Als we journalist Jeff Grubb mogen geloven dan heeft Nintendo een Metroid Prime Trilogy zo goed als klaarliggen voor Nintendo’s hybride console. De trilogie zou in feite nu al kunnen worden uitgebracht, maar Nintendo zou wachten op het beste moment daarvoor. Zo zou de voorkeur er volgens hem naar uit gaan om de Metroid Prime Trilogy te releasen rondom de release van Metroid Prime 4. Het nu nog niet uitbrengen van de trilogie zou dan ook deels met de marketing van Prime 4 te maken hebben aldus Grubb. Een andere reden die hij noemt om de game nu nog niet uit te brengen is het QA-testen tijdens de coronapandemie. Dit zou volgens hem nu lastiger zijn dan in een normale situatie. Grubb:

I think a big problem for Nintendo for quite some time during the pandemic was QA… I think Nintendo was focusing its quality assurance resources on one or two big projects at a time and that meant that some games that were basically finished were sitting on the side, while they had their lockdown secure QA processes focused on one or two more important games.

