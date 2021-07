Warframe ontvangt binnenkort cross-play en cross-progression

Speel binnenkort waar je maar wilt en met wie je maar wilt Warframe.

Warframe is een gratis third-person shooter die in november van 2018 op de Nintendo Switch verscheen. Voor die tijd was het spel echter al beschikbaar op PS4, Xbox One en PC. Tot voor kort moest iedere groep apart spelen en waren accounts ook nog eens platform gebonden. Daar komt binnenkort dus verandering in.

Tijdens het Warframe Fan Fest Tennocon werden namelijk twee nieuwe functies aangekondigd. Zo zal er namelijk een Cross Play functie komen om samen met andere platformen te spelen. De tweede functie is een Cross Save optie om met één account om meerdere platformen te spelen.

Op dit moment heeft Warframe meer dan 50 miljoen spelers verdeeld over PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC en Switch. Later dit jaar moet mobile hier ook bij komen. Een universeel ecosysteem is dus wel welkom.

Play anywhere. With anyone.



Cross Play and Cross Save are coming to #Warframe on all platforms, including mobile.



Officially in development.