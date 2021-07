[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 29

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Cris Tales

Verschijnt op: 20 juli 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Cris Tales laat jou het heden, verleden én de toekomst ervaren in één spel. Zoals de makers zelf zeggen: een indie liefdesbrief aan de JRPG. Zie het verleden, maak keuzes in het heden en zie de toekomst voor jouw ogen veranderen. Gevechten krijgen hiermee een compleet nieuwe dimensie. De tijdsmagiër Crisbell maakt dit allemaal mogelijk voor jou. Het is jouw taak om de machtige tijdkeizerin en haar troepen te stoppen voordat ze te veel schade maken aan deze prachtige fantasiewereld. Ontdekt Crystallis en vier andere koninkrijken in dit bijzondere spel!

Aèry – Calm Mind

Verschijnt op: 22 juli 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €8,99

Leeg je hoofd met dit relaxte interactieve spel waarbij je lekker door de lucht kan zweven. De Aéry-serie is gemaakt om je geest en ziel te ontspannen. Kom tot rust na een drukke dag en kruip in de veren van deze mooie vogel. Wat jouw doel is? Lekker rondzweven en de verloren veren terug vinden die je als vogel kwijt bent geraakt. Maak je niet druk om vijanden: die zijn niet te vinden in dit prachtige landschap, hier kan je dus ultiem van genieten terwijl je onderuitgezakt op de bank zit. Geniet!

Last Stop

Verschijnt op: 22 juli 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €20,99

Ga op deze derde-persoons avontuur dat zich afspeelt in het hedendaagse Londen, maak kennis met jouw drie hoofdpersonages en volg hun verhaal om te zien wat ze met elkaar gemeen hebben. Kruip in de huid van Donna, een middelbare scholier die het gezinsleven achter zich wilt laten. Ze krijgt echter meer dan ze had gehoopt wanneer ze met twee vriendinnen detective speelt. John is een alleenstaande vader die voltijd werkt om zijn schulden te kunnen betalen. Hij laat zich dan toch maar gaan met de hulp van zijn buurman. Meena krijgt enkel een kick wanneer ze werk, maar net wanneer ze promotie maakt komt ze er achter dat er iets mis is in de kelder onder het kantoor.

Laat ons weten welke release jou opvalt en waar jij je speel-uren in gaat stoppen komende week!