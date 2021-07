Minions DLC beschikbaar voor Minecraft

Gru en zijn minions dalen af naar Minecraft!

Mojang, de ontwikkelaar van Minecraft, en Illumination, de studio achter de Despicable Me- en Minions-films, slaan de handen ineen. Minecraft heeft namelijk een heuze Minions DLC gekregen.

De DLC kent verschillende verwijzingen naar de voorgaande Despicable Me- en Minions-films. Zo zijn Gru, Lucy en de drie meisjes Margo, Edith en Agnes in het spel te vinden. Ook het plot van de nog uit te komen Minions: Rise of Gru-film zal gevolgd worden. In deze film wil de nog jonge Gru onderdeel worden van het slechterikkencollectief genaamd the Vicious 6. Het is aan zijn gele minions om hem bij dit doel te helpen.

In het spel zijn naast de Vicious 6 ook Vector en El Macho te vinden als eindbazen. Als Gru krijg je een legertje aan Minions achter je aan lopen. Deze minions zijn net zoals in de films te vermommen in verschillende outfits voor de juiste gelegenheid.

Bekijk hieronder de doldwaze trailer van deze DLC: