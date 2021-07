PowerA brengt draadloze Blood Moon Zelda-controller naar de Switch

Een nieuwe controller voor de Nintendo Switch in Zelda-stijl komt eraan!

PowerA, een bedrijf dat official licensed gaming accessoires maakt, heeft een nieuwe controller voor de Nintendo Switch uitgebracht. Het gaat hierbij om de Blood Moon Zelda controller Wireless controller, een draadloze controller voor Nintendo’s hybride console. Dankzij een krachtige batterij zou je er zo’n 30 uur achter elkaar moeten kunnen gamen. Tegelijkertijd beschikt de controller over een lampje die aangeeft als de batterij leeg is én zou deze ook nog eens heerlijk in de hand moeten liggen.

Zoals je hieronder kunt zien is de controller duidelijk gebaseerd op The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Op de controller zien we Blood Moon Zelda afgebeeld. Of ‘ie echt zo lekker speelt als PowerA belooft weten we nog niet, maar de controller ziet er wel erg vet uit! In de slideshow hieronder zie je nog wat extra afbeeldingen. De controller moet volgende maand verschijnen.

Kenmerken van de controller zoals deze door PowerA bekend zijn gemaakt staan hieronder voor het gemak nog even op een rijtje:

– Wireless Controller with Bluetooth 5.0 Technology + rechargeable lithium-ion battery: up to 30 hours per charge

– Two mappable Advanced Gaming Buttons + Embedded anti-friction Rings for smooth thumbstick control

– Superior ergonomics for hours of comfortable gaming + classic intuitive Nintendo button layout

– Low battery warning LED indicator + Includes 10ft (3M) USB-C charge cable

– Wireless gaming Controller Officially Licensed for Nintendo Switch and Nintendo Switch Lite + two-year limited warranty – visit PowerA.Com/support