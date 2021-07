The Cruel King and the Great Hero komt volgend jaar naar het westen

Naast een aangepaste naam heeft de game ook een aankondigingstrailer gekregen

The Cruel King and the Great Hero is aangekondigd voor release in het westen. De game, voorheen ook wel bekend als The Wicked King and the Noble Hero, is sinds 24 juni uit in Japan en zal begin volgend jaar naar het westen komen. Dat heeft NIS America bekend gemaakt door middel van een aankondigingstrailer. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In The Cruel King and the Great Hero volg je het verhaal van Yuu, een meisje dat ervan droomt om een grote held te worden. Aan haar zijde bevind zich een angstaanjagende draak genaamd the Dragon King, die haar helpt en beschermt. Deze heeft echter nogal een donkere geschiedenis, welke al gauw hun rustige leven op de kop komt zetten…