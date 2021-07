[Special] De geschiedenis van The Great Ace Attorney

Robin neemt je mee in de geschiedenis van The Great Ace Attorney.

Eind deze maand verschijnt The Great Ace Attorney eindelijk in het Westen. Het is ruim 6 jaar geleden dat het eerste spel uitkwam van deze duologie. Robin is de geschiedenis ingedoken van deze twee games en legt je in deze special de geschiedenis uit van deze twee bijzondere spellen. Het kan zijn dat je niet bekend bent met de Ace Attorney-series. De Ace Attorney franchise is een serie spellen waar spelers in de huid kruipen van een advocaat. Je zal tijdens de verschillende episodes locaties onderzoeken om bewijsstukken te vinden en personages te spreken. Ook bevat het spel delen die zich afspelen in de rechtszalen waarbij je getuigen moet overhoren en leugens bloot moet leggen door middel van bewijsstukken.

In den beginne…

Ontwikkeling van The Great Ace Attorney, ookwel Dai Gyakuten Saiban in het Japans, begon in 2013, een paar maanden nadat schrijver Shu Takumi klaar was met zijn vorige project, Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney. Shu Takumi is een bekend gezicht in de Ace Attorney-franchise; hij heeft namelijk ook de eerste vier delen geschreven. Het vijfde en zesde hoofddeel evenals de twee Miles Edgeworth spin-offs zijn door andere mensen geschreven. Takumi hield zich in die tijd bezig met Ghost Trick: Phantom Detective (een andere parel op de Nintendo DS), de crossover met puzzellegende Professor Layton en dus de twee The Great Ace Attorney-spellen.

Schrijver Shu Takumi

In een Nintendo Direct uit 2014 werd bekendgemaakt dat Shu Takumi bezig was met een nieuw project. In april 2014 wed de titel bekendgemaakt. Takumi wilde een andere draai geven aan de Ace Attorney-spellen en kwam met het idee om burgelijke processen in het spel te stoppen. Dit idee werd echter snel geschrapt; dat zou namelijk te serieus worden. Hij herinnerde zich namelijk een idee uit het jaar 2000, waarbij een detective foute deducties maakte en de speler die moest corrigeren. Het leek Takumi leuk om dat idee te combineren met Ace Attorney, maar dacht niet dat Capcom dit ook leuk zou vinden.

Sherlock Holmes?

Takumi had ook al lang het idee om een spel te maken met de bekende detective Sherlock Holmes. Daarom was het een must om deze wereldberoemde detective in het spel te stoppen. Takumi had verschillende redenen om Holmes in het spel toe te voegen. Het zou namelijk een draai geven aan de bekende gameplay van Ace Attorney, maar het zou ook onderscheid maken van de hoofdserie; Sherlock Holmes is namelijk van een andere periode. Takumi dacht ook gelijk na over hoe mensen leefden in deze tijd en dat gaf ook meer mogelijkheden voor mysteries. Takumi was van plan om het spel al gelijk in Londen te laten beginnen, maar de art designer Kazuya Nuri zei dat hij vond dat het spel in Japan zou moeten beginnen. En zo gezegd begint het spel in de Japanse rechtszaal.

Visuals

Het was voor het eerst in de Ace Attorney-series dat zowel de personages als de omgevingen volledig in 3D gemaakt zijn. Tijdens de ontwikkeling werd gebruik gemaakt van motion capture. Dat betekent dat de animaties en bewegingen zijn opgenomen door acteurs om zo realistische bewegingen vast te leggen. Designer Nuri wilde de personages simpel laten ogen, maar wilde er tegelijkertijd voor zorgen dat ze veel informatie gaven. Ook wilde hij ervoor zorgen dat de kleding en voorwerpen leken op die van de Meiji periode, de Japanse periode die duurde van 1868-1912. Personages moesten realistisch lijken, maar getuigen en juryleden zou een meer herkenbare look krijgen.

Een video die de motion capture laat zien van The Great Ace Attorney 2

Het hoofdpersonage Ryūnosuke werd gebaseerd op Phoenix Wright, maar dan met de vraag: Hoe zou hij zich gedragen in de Meiji periode? Zijn design moest leken op eeen universiteits student. De haarstijl was nog wel een lastige keuze, want Takumi wilde dat zijn kapsel makkelijk te herkennen was vanuit een silhouette, maar de meeste mensen in de Meiji periode hadden simpele haarstijlen. Het hulpje van onze hoofdpersonage is Susato Mikotoba en zij draagt een kimono, een typisch Japans kledingsstuk. De beste vriend van Ryuunosuke, Kazuma Asougi, kreeg een hoofdband, die beweegt in de wind. Dit wilde designer Nuri heel graag, omdat het eindelijk mogelijk was met de 3D graphics.

En toen de release

Het duurde tot 9 juli 2015 voordat het spel eindelijk uitgebracht werd op de Nintendo 3DS. Weliswaar enkel in Japan, maar er werden verschillende gelimiteerde edities uitgebracht. Een simpele gelimiteerde editie bevatte de game, een muziek cd en een kleine artbook. Ook kwam er een grotere, duurdere versie uit met Sherlock’s koffer, plush toys, kaarten, de pin van Ryuunosuke en stickers. Daarnaast verschenen er ook 3DS thema’s van het spel. Wisten jullie ook dat er een 1 april grap werd uitgehaald? Een trailer voor Ken Gyakuten Saiban: Inuhodō Ryūnosuke no Bōken werd op 1 april 2015 geplaatst en alle hoofdpersonages waren opeens omgetoverd in honden!

In september 2015 liet de Franse tak van Capcom weten dat er geen plannen waren voor een Westerse release. De producer van het spel wilde wel een gelokaliseerde versie, maar wist dat dit moeizaam zou zijn. Ze waren op de hoogte van de smekende fans maar “zekere omstandigheden” zorgden ervoor dat het niet zou gebeuren. Eén jaar later, september 2016, werd bekend gemaakt dat er een vervolg kwam op het eerste deel. En deze verscheen op 3 augustus 2017. Ook het tweede spel kreeg een gelimiteerde versie en ook verscheen er een bundel met de eerste twee spellen.

Maar toch…!

Op 21 april 2021 was het hoge woord eruit: Dai Gyakuten Saiban 1 & 2 krijgen eindelijk een Engelstalige release onder de naam The Great Ace Attorney Chronicles. Het spel verschijnt 27 juli op onder andere de Nintendo Switch met allerlei bonusjes. De DLC van het eerste spel, de kleine Randst Magazine episodes zal worden toegevoegd en ook de DLC kostuums uit het tweede spel zijn beschikbaar. Alleen de twee kleine bonuszaken (vergelijkbaar met de asinine cases uit Spirit of Justice) zijn niet toegevoegd. Er zijn wel andere specials toegevoegd zoals concept art en stage specials.

In de Dev Blogs laat Janet Hsu, de hoofdverantwoordelijke voor de lokalisatie, weten hoe ze bepaalde keuzes hebben gemaakt in de Engelse vertaling. Ze geeft informatie over de stukken die ze heeft vertaald, het spel zelf en over de keuzes van de stemacteurs en actrices. Daarnaast zijn de namen van sommige personages veranderd. Zo heet Haori Murasame nu Rei Membami, Connette Rozaic nu Esmeralda Tusspells en Cosney Megundal heet nu Magnus McGilded. Ook zijn de extra letters in Ryuunosuke en Asougi weggehaald en lezen nu Ryunosuke en Asogi. Janet Hsu liet weten in haar Dev Blog dat dit ruimte scheelt en nog belangrijker, er is een grotere kans dat mensen het correct uitspreken.

En dan dit nog

Over de verschillende jaren hebben er ook diverse promo’s plaatsgevonden met de personages van het spel. Cafeetjes die gerechten en drankjes maken gebaseerd op de personages. Typische Japanse drama CD’s werden uitgebracht en zelfs koffers met personages als thema. Hieronder zijn enkele voorbeelden te vinden van allerlei merchandise.











Op 27 juli zullen de twee games gebundeld uitkomen. Onze preview kun je hier vinden.