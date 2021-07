Een stad bouwen op geluk in Dice Legacy

Deze bijzondere roguelike city builder komt 9 september naar de Switch.

Games waarin je jouw eigen steden moet gaan bouwen zijn niet nieuw. Dice Legacy is ook zo’n soort titel maar wél eentje met een aantal interessante twitsts. Dice Legacy is het best te omschrijven als een op geluk gebaseerde roguelike die jou de leiding geeft over het opbouwen van een complete stad. Ravenscourt en DESTINYbit hebben vandaag bekendgemaakt dat de game op 9 september naar de Nintendo Switch komt. Ook is onderstaande trailer vrijgegeven welke je een indruk geeft van de gameplay.

Waar het ook in Dice Legacy de bedoeling is een stad te bouwen en leiding te geven over jouw mensen, kunnen hier dobbelstenen worden gebruikt om middelen te verzamelen en te bouwen. Heb je minder geluk en komt jouw worp niet uit zoals gehoopt? Dat beïnvloed het spel, want het is jouw nederzetting die daar de dupe van word.

Lijkt jou dit een interessant concept? Laat het ons hieronder weten!