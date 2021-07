Graphics The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vergeleken met origineel

Hoe heeft de Switch-versie de beruchte tand des tijds doorstaan?

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ligt vanaf morgen in de winkels voor de Nintendo Switch en inmiddels hebben we al veel gehoord over de verbeteringen op het gebied van de gameplay. Toch was Nintendo vrij stil over de grafische aanpassingen van de game. De website NintendoWorldReport heeft beide versies echter uitgebreid met elkaar vergeleken. In onderstaande video zie je hoe de Switch-versie oogt ten opzichte van het origineel. Niet alleen is de framerate en resolutie aangepast. Textures zijn verbeterd en ook achtergronden ogen mooier en levendiger.

Gisteren schotelde Nintendo ons al een prachtige releasetrailer van The Legend of Zelda: Skyward Sword HD voor. Ga jij vanaf morgen aan de slag met The Legend of Zelda: Skyward Sword HD? Laat het ons hieronder weten!