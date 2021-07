Waag een gokje in Retry Roulette trailer van No More Heroes 3

Alweer een trailer? Ja, alweer een trailer.

Eind augustus zal No More Heroes 3 naar de Nintendo Switch komen en de aanstaanderelease wordt wekelijks meerdere keren in de schijnwerpers gezet met nieuwe trailers. Vandaag hebben we ook een nieuwe trailer voor je en deze keer wordt Retry Roulette uitgelicht. Dit is een nieuwe feature welke je een gokje laat wagen wanneer je dood bent. Met een beetje geluk kom je wellicht wel weer tot leven!

In No More Heroes 3 kruip je opnieuw in de huid van Travis en neem je het opnieuw op tegen bizarre tegenstanders. Deel 3 zal bovendien nog bloederiger en intenser gaan worden dan de eerdere delen. Kijk jij uit naar deze game in augustus dit jaar? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie.