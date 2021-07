[Special] Denis duikt in de rijke geschiedenis van Mario Kart

Denis neemt je mee terug in de tijd vanaf het ontstaan van Mario Kart!

Zover we nu weten is geen nieuwe Mario Kart-titel in de maak voor de Nintendo Switch, maar veel fans vinden het inmiddels wél de hoogste tijd voor een nieuw deel, immers was de Deluxe-versie van Mario Kart 8 op de Switch geen compleet nieuw deel. Ook Denis zou best wel weer een nieuwe Mario Kart willen zien. Het perfecte moment voor hem om in de geschiedenis te duiken van deze uitermate populaire racereeks met Super Mario in de hoofdrol.

Hoe het ooit begon…

Door het overweldigende succes van het karakter Mario op de Nintendo Entertainment System, oftewel de eerste Nintendo voor op de Tv, werd het tijd dat Mario meer sologames zou gaan krijgen. Eén van die games was de racegame “Mario Kart”, waarbij je met Mario en zijn vrienden, maar ook vijanden, zou kunnen meedoen aan een serie van doldwaze races. Hoewel het bij de Mario Kart-games niet gaat om hoogwaardig realisme of controls die niet van echt racewagens te onderscheiden zijn, is deze spin-off Nintendo-videogameserie uitgegroeid tot een waar fenomeen onder fans van Nintendo, Mario en zelfs fanatieke racegamers.

Super Mario Kart (Super Nintendo Entertainment System, 1992)

Inmiddels is het bijna 30 jaar geleden dat de eerste Mario Kart-videogame uitkwam voor de Super Nintendo Entertainment System, oftewel de “Super Nintendo”. De regels en het doel van dit spel waren eenvoudig, maar doeltreffend: je racet in deze game tegen anderen en je probeert als eerste over de finish te komen. Tijdens de race mag je de meest malle items gebruiken om je tegenstanders aan te pakken, zoals bananenschillen om ze met hun kart uit te laten glijden. Daarnaast verzamel je tijdens iedere race de overbekende muntjes uit de wereld van Super Mario.

In deze eerste editie van deze game was het nog niet mogelijk om in een 3D-wereld te racen, maar daar vond Nintendo iets op door het gebruik van de Mode 7-chip. Deze chip zorgde ervoor dat de illusie werd gewekt dat je in een 3D-wereld rond aan het racen was.

Super Mario Kart had een Battle Mode, waarbij je de ballonnetjes die vastzaten aan de kart van je tegenstanders kapot moest schieten door het gebruik van allerhande items, zoals schilden van Mario’s natuurlijke vijanden, de koopa troopa’s. Ook kon je in de eerste versie van Mario Kart racen en zo je persoonlijke record vestigen in de Time Trial Mode.

Wat zag het er toen anders uit!

Mario Kart 64 (Nintendo 64, 1997)

Door het succes van Mario Kart op de Super Nintendo kon een volledige 3D-versie op de Nintendo 64 niet uitblijven, en die kwam er in de vorm van “Mario kart 64”. Volgens sommige fans is dit de beste Mario Kart-game ooit gemaakt, anderen vinden deze versie van deze game niet zo best. Het is maar hoe je het bekijkt.

Het jammere van dit deel was wel dat de wereld 3D was, maar de karakters in de game niet, deze waren zogeheten sprites. Ook lieten de controls van deze editie nogal te wensen over en dat kwam door de ietwat knullige lay-out van de controller van de Nintendo 64.

De PAL-versie van deze Nintendo 64-game was ontzettend traag, terwijl de Amerikaanse NTSC-versie dit absoluut niet was. Er kan veel over deze game worden gezegd, maar in de kern was dit gewoon een prima racegame en sowieso de beste racegame op de Nintendo 64. Nog steeds zijn een aantal tracks uit de 64-versie razend populair.

Mario Kart: Super Circuit (Nintendo Game Boy Advance, 2001)

Deze Mario Kart was de spirituele opvolger van zijn Super Nintendo-voorganger. Met deze game kon je dan ook alle tracks uit de originele game nog eens opnieuw spelen on the go. Mario Kart: Super Circuit was overigens de eerste versie van Mario Kart op een handheld en dat was een prestatie op zich. De graphics van deze game hebben helaas de tand des tijds niet doorstaan en zijn vandaag de dag enorm achterhaald.

Met de speciale linkkabel kon je onderweg tot met wel vier andere gamers tegen elkaar of samen racen. Een droom die werkelijkheid werd voor veel fanatieke Mario Karters. Geen hoogvlieger, maar wel een erg leuke aanvulling op de games van toen.

Tsja, over de graphics…

Mario Kart: Double Dash (Nintendo Gamecube, 2003)

Voor de eerste keer ooit in een Mario kart-game kon je in Double Dash met twee gamers op één kart racen. Je kon door sneaky te spelen ervoor zorgen dat andere duo’s als laatste eindigden en jullie er met de victorie vandoor gingen.

In deze game had ieder racekarakter unieke eigenschappen, zo waren er lichte, middenklasse en zware personages. Deze verschillen zorgden voor hilariteit, maar ook veel chaos. Mario Kart: Double Dash was alles wat al goed was aan Mario Kart, maar met een geweldige, frisse toevoeging. Oh ja, laten we natuurlijk niet vergeten dat de o zo populaire Baby Park-track in deze game zijn debuut maakte!

Dubbel plezier

Mario Kart DS (Nintendo DS, 2005)

Ook voor Nintendo’s meest populaire en bestverkochte handheld ooit, de Nintendo DS, kwam er een speciale Mario Kart in de vorm van “Mario Kart DS”. Het was inmiddels de tweede poging om de Mario Kart-games op een solide manier naar een handheld te krijgen, en deze poging was wel succesvol. De racekarakters waren dit keer wel volledig 3D, net als de omgevingen. Oude banen uit de voorgaande vier delen werden nog eens van stal gehaald en zelfs verbeterd.

Bijzonder aan deze versie was dat je online kon spelen met je handheld en je kon racen om verschillende doelen en opdrachten met goed gevolg af te ronden. Overigens werden er verschillende nieuwe multiplayer modi toegevoegd aan deze game, zoals de Shine Runners Mode, waarbij je Shines moest verzamelen en afpakken van je tegenstanders binnen een bepaalde tijd.

Mario Kart Wii (Nintendo Wii, 2008)

Eén van Nintendo’s grootste paradepaardjes ooit was natuurlijk de bijzondere Nintendo Wii en er moest natuurlijk een speciale Mario Kart-game komen voor deze specifieke console. Belangrijk bij deze versie was natuurlijk het gebruikmaken van de motion controls van deze console. Je kon je Wii-mote in een speciaal stuurtje klikken en racen maar! In deze game kon je niet alleen met karts racen, maar ook met motoren. Daarnaast waren de races nu niet met acht racers, maar met maar liefst twaalf in één enkele race.

Mario Kart Wii was de eerste consoleversie van deze videogameserie waarmee online gespeeld kon worden. Inmiddels zijn de servers voor deze game stopgezet, maar we denken met veel liefde terug aan Mario Kart Wii…

Mario Kart 7 (Nintendo 3DS, 2011)

In 2011 kwam Mario Kart 7 voor de Nintendo 3DS uit (en uiteindelijk kon je deze natuurlijk ook op de 2DS spelen). Nieuw aan deze game was dat je tijdens races door de lucht kon vliegen als een paraglider en onderwater kon racen met je kart. Mario Kart 7 was misschien wel de meest afwisselende versie van deze gamereeks tot dan toe.

Speciaal was ook dat je je kart of paraglider voor een groot deel kon customizen en zo met het voertuig kon racen dat jij graag wilde hebben. Deze feature voegde een extra dimensie toe aan een game die voorheen heel rechttoe-rechtaan was geweest.

Je kon in deze racen vanuit cock-pit view. Erg leuk, zeker met de 3D-slider van de 3DS op maximale capaciteit. Net alsof je je in de race bevond.

Mario Kart 8 (Nintendo Wii U, 2014)

De special features van de achtste Mario Kart-game werden ontleend aan de Super Mario Galaxy-games. Racen tegen muren, vliegen, duiken en daardoor spotten met de zwaartekracht. Het kon allemaal in Mario Kart 8. Dit was de eerste Mario Kart-game in HD en dit was precies wat de hardcore Mario kart-fans altijd al hadden willen zien. Mario Kart 8 zag er subliem uit op de Nintendo Wii U, ook nu nog.

Nieuw in deze game waren de blauwe paaltjes waarmee je upgrades kon krijgen om jezelf verder te helpen in de game. Daarnaast kon je de Gamepad van de Wii U gebruiken om remote te gamen, zodat je niet altijd de Tv hoefde te gebruiken om je favoriete racegame te spelen. Je kon de Gamepad gebruiken als stuur voor een meer realistische race-ervaring.

Anders als bij de voorgaande games kwamen er speciale DLC’s uit voor Mario Kart 8 en was Link, de held uit de “Legend of Zelda”-franchise, een unlockable racekarakter.

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch, 2017)

Deze game was eigenlijk de Definitive Edition van Mario Kart 8 met betere graphics (1080p) en geüpgraded versies van de tracks van Mario Kart 8. Kortom, de Deluxe-versie van Mario Kart 8 deed alles goed wat het origineel deed en deed dit in combinatie met een paar geweldige extra’s!

Andere versies…

Naast de bekende delen op Nintendo’s consoles en handhelds kun je Mario Kart ook spelen op je smartphone. De mobiele game “Mario Kart Tour” wordt ook nu nog regelmatig voorzien van leuke, nieuwe cups. Deze game is geheel gratis te downloaden en te spelen, maar kent ook betaalde content. En wist je dat Mario Kart ook in arcadehallen te spelen is? “Mario Kart Arcade GP” is een arcadespel uit de serie, ontwikkeld door Namco en Nintendo en uitgegeven door Nintendo. Sommige data, zoals highscores, kunnen worden opgeslagen op een magneetstrip. Misschien zie je de game ooit eens in een speelhal!

Jouw favoriete Mario Kart-game?

Welke is jouw favoriete Mario Kart-game? Ben jij fan van het eerste uur? Laat het ons weten in de comments!