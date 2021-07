Nickelodeon All-Star Brawl aangekondigd

Super Smash Bros. maar dan met Nickelodeon-personages?

De titel Nickelodeon All-Star Brawl kwam eerder dit jaar al eens voorbij toen de komst van de game mogelijk was gelekt via een webwinkel, en dat blijkt nu te kloppen. Nickelodeon All-Star Brawl is aangekondigd om later dit jaar te verschijnen voor onder andere de Nintendo Switch. Voor nu wordt alleen herfst 2021 genoemd als release. Nickelodeon All-Star Brawl is in feite Nickelodeons variant op Nintendo’s populaire Smash Bros.-serie. In tweedimensionale stages vecht je met jouw favoriete tekenfilmhelden. Heeft dat meer uitleg nodig? De aankondiging van de game bracht tevens onderstaande trailer met zich mee.

In de trailer zien we niet alleen de eerste gameplaybeelden, ook zien we al verschillende personages voorbij komen. Zo kun je onder andere vechten met de Turtles-helden Michelangelo en Leonardo, SpongeBob SquarePants, Sandy Wang en Patrick Ster. Check dus vooral onderstaande trailer even.

Lijkt Nickelodeon All-Star Brawl jou een leuke aankomende game of juist niet? Laat het ons hieronder weten.