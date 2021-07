Probeer Samurai Warriors 5 binnenkort uit met gratis demo

Vanaf 20 juli is een demo beschikbaar!

Een nieuw deel in de bekende Samurai Warriors-franchise werd eerder dit jaar aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch. Het inmiddels alweer vijfde deel in de serie zal op 27 juli verschijnen. Voor wie nog twijfelt om de game in huis te halen is er goed nieuws: er komt een gratis demo beschikbaar vanaf 20 juli. Dat heeft Koei Tecmo vandaag via Twitter bekendgemaakt. De demo zal zowel in Europa als Amerika beschikbaar zijn.

Het vijfde deel in de Samurai Warriors-serie speelt zich af in de Sengoku-periode. Tjdens het spelen zul je de verhalen van Nobunaka Oda en Mitsuhide Akechi ontdekken. In de demo van het spel kunnen spelers twee stages spelen en is er keuze uit verschillende speelbare personages. Voortgang in de demo kan bovendien worden meegenomen naar de volledige game.

Ga jij de demo van Samurai Warriors 5 uitproberen? Laat het ons hieronder weten.

On Tuesday 20th July, a playable demo for #SamuraiWarriors5 will be available for Europe across all formats (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 and Xbox One).



Save the date! (check below for full details)⬇️https://t.co/9rvmPmONJW #SW5 #KTFamily pic.twitter.com/S0sm4iwC4a — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) July 13, 2021