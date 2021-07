Nintendo bevestigt nieuwe camerabesturing in Skyward Sword HD met een video

Middels een video op Twitter wordt de nieuwe camerabesturing in beeld gebracht.

Zo vlak voor de release is gisteren een nieuwe functie in de HD-versie van The Legend of Zelda: Skyward Sword ontdekt: je kunt namelijk zelf de camera bewegen in de Switch-versie! Nintendo gaf eerder al duidelijkheid over de verschillende verbeteringen in de game, maar deze nieuwe functie werd opvallend genoeg niet genoemd. In de Wii-versie hadden spelers geen directe controle over de camera en kon deze alleen met de Z-knop worden gecentreerd.

Inmiddels heeft Nintendo deze vernieuwing in de HD-versie ook bevestigd. Op Twitter heeft Nintendo een video gedeeld die precies laat zien hoe dit eruit komt te zien: Je kunt de camera in 360 graden om je heen laten draaien. De video kun je hieronder bekijken. Maakt dit jou nog enthousiaster? The Legend of Zelda: Skyward Sword HD is vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar op de Nintendo Switch.