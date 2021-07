Verzegeld exemplaar Super Mario 64 voor recordbedrag verkocht

De gamecassette ging voor 1,56 miljoen dollar over de toonbank!

Het spel uit 1996 is in perfecte conditie en zelfs nog verzegeld, dit bracht een schamele 1,56 miljoen dollar op (zo’n 1,3 miljoen euro). Er werd nooit eerder meer dan 1 miljoen opgehaald voor een spel. Twee dagen eerder brak de opbrengst van een NES-exemplaar van The Legend of Zelda het record, deze werd namelijk verkocht voor 870.000 dollar. De cassette van Super Mario 64 werd verkocht via veilinghuis Heritage Auctions in het Amerikaanse Dallas. De identiteit van de nieuwe eigenaar is niet bekend.



De veilingmeester was erg verbaasd over de conditie van het exemplaar, hij kreeg namelijk een score van 9,8 A++. Na een 10 is dit de beste score die je kunt behalen, een echte mint conditie dus! En dan heeft het spel natuurlijk ook nog een culturele waarde, wie is niet opgegroeid met de gezellige loodgieter Mario?



Heb jij wel eens een goeie deal gemaakt met de koop of verkoop van een spel?