[Special] Deze Switch-geruchten bleken stuk voor stuk onzin te zijn

De hypetrain reed vaker voor onze neus weg. We bekeken de opvallendste Switch-geruchten die niet bleken te kloppen.

Was je door al die geruchten rondom de Switch Pro ook helemaal overtuigd dat ‘ie zou gaan komen? Dan had je het, net als veel andere gamers, flink mis. Weliswaar komt er een nieuw Switch-model, maar op een OLED-scherm en wat subtiele veranderingen na biedt deze weinig nieuws. En de 4K? Vergeet het maar. De geruchten waren enorm sterk, maar kwamen (vooralsnog) niet uit. En dat hebben we vaker meegemaakt. Weet je bijvoorbeeld nog dat de GameCube Virtual Console er op de Switch toch echt aan zat te komen? Ik heb ‘m in elk geval nog niet gezien. Hieronder nemen we de opvallendste Switch-geruchten met je door, welke veelal klinkklare onzin bleken te zijn.

De prijs

Toen de Nintendo Switch werd aangekondigd voor een adviesprijs van 299 dollar / 310 euro kwam daar aanvankelijk best wat commentaar op vanuit veel Nintendo-fans. Dat kwam natuurlijk deels omdat de prijs vergelijkbaar was met die van de PS4 en Xbox One (die al een aantal jaar op de markt waren) en doordat Nintendo-gamers simpelweg gewend zijn om minder geld aan hun consoles uit te hoeven geven dan hun concurrentie. Dat was echter niet de enige reden. Hardnekkige geruchten suggereerden van te voren namelijk dat de console voor zo’n 250 dollar verkocht zou gaan worden. Deze geruchten bleken er echter behoorlijk naast te zitten, wat de kritiek op de prijs aanvankelijk sterker maakte.

GameCube Virtual Console op de Switch

Het klinkt eigenlijk ook te mooi om waar te zijn, toch? Een GameCube Virtual Console op Nintendo’s hybride console vol met klassiekers als Super Mario Sunshine en Luigi’s Mansion. Of wat dacht je van Metroid Prime opnieuw te gaan spelen op de Switch? Inderdaad, te mooi om waar te zijn! Toch dachten we allemaal even dat dit zomaar kon gaan gebeuren. Eind 2016 doken deze geruchten op en die waren opvallend sterk. Toch bleek daar uiteindelijk niks van te zijn gekomen. Eerlijk is eerlijk; het zou in theorie nog steeds kunnen gebeuren, maar die kans acht ik zo klein dat ‘ie prima in dit lijstje past.

Een Star Fox racer?

Star Fox heeft met Star Fox Adventures natuurlijk eerder al een vreemd uitstapje gemaakt, dus heel gek keek ik niet op van de geruchten rondom een Star Fox racegame. In 2018 kwamen deze geruchten het internet op en niemand minder dan Retro Studio’s zou de game gaan maken. Er was zelfs al een titel met logo opgedoken: Star Fox Grand Prix. Volgens het gerucht zou de game zou een combinatie moeten zijn tussen Diddy Kong Racing en F-Zero met personages uit de wereld van Star Fox. De leak kwam oorspronkelijk vanaf Reddit, maar later heeft Eurogamer gezegd dat het overeenkomt met wat ze gehoord hebben. Misschien zorgde het feit dat niemand wist waar Retro Studio’s aan werkte wel dat we er allemaal net iets te makkelijk zijn ingetrapt… Het logo zou er als volgt uit gezien moeten hebben. Eurogamer benadrukte overigens wél dat ze niet wisten of het logo klopte.

Een Splatoon-remaster?

Voor dit gerucht gaan we weer wat verder terug in de tijd, net voor de lancering van de Switch. Een Splatoon Remaster met een mogelijke lanceringsbundel werd volop gespeculeerd door verschillende bronnen, en het was relatief geloofwaardig. De komst van remaster en ports lag in de lijn der verwachting en Splatoon had natuurlijk prima gekund. Uiteindelijk bleek het flinke onzin te zijn. Al snel werd namelijk Splatoon 2 aangekondigd, er werden daarnaast ook geen lanceringsbundels aangekondigd. Maar eerlijk is eerlijk, een vroege screen van Splatoon 2 zou je ook makkelijk hebben bestempeld als een remaster van het origineel!

Beyond Good & Evil 2 komt exclusief naar de Switch!

Onzin! Maar we dachten toch even dat Nintendo hiermee een hele slimme zet had gezet. Beyond Good & Evil 2 is überhaupt al een game waar héél veel over is gespeculeerd. Het is echter ook een game waar fans al enorm lang op zaten te wachten. Hoe mooi klonk het dat Nintendo de game exclusief naar de Switch zou gaan brengen? Het gerucht dateert alweer uit 2016, toen we de Switch nog als de NX kenden. Met behulp van Nintendo zou een tweede deel dan toch gaan komen. Wat blijkt nu? Beyond Good & Evil 2 komt er inderdaad aan, maar niet voor Nintendo’s hybride console… Tenminste, tot nu toe niet. We hebben natuurlijk wel vaker gezien dat een Switch-versie later nog wordt aangekondigd!

En natuurlijk… Pokémon Stars

Elke Pokémon-fan heeft dit gerucht ongetwijfeld meegekregen. Deze game zou in feite een Nintendo Switch-versie worden van Pokémon Sun en Moon maar dan wel met betere graphics alsmede meer Pokémon. Daarnaast zou de game ook nog eens verbinding kunnen maken met de 3DS-spellen. Onder andere Eurogamer wist te melden dat de game al ver in ontwikkeling was, maar dat bleek niet het geval. Wél kwam er een vervolg genaamd Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon. Deze verscheen echter nog gewoon op de 3DS…

En jij?

