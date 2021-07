Gamers kunnen zelf de camera bewegen in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Nog een leuke verbetering ten opzichte van het origineel!

Het wachten is nu écht bijna voorbij want aanstaande vrijdag zal The Legend of Zelda: Skyward Sword HD naar de Nintendo Switch komen. Zo vlak voor de release is een nieuwe functie in de HD-versie ontdekt: je kunt namelijk zelf de camera bewegen in de Switch-versie! Nintendo gaf eerder al duidelijkheid over de verschillende verbeteringen in de game, maar deze nieuwe functie werd opvallend genoeg niet genoemd. In de Wii-versie hadden spelers geen directe controle over de camera en kon deze alleen met de Z-knop worden gecentreerd.

Het feit dat spelers zelf de camera kunnen bewegen in de Switch-versie is nu bij toeval ontdekt door Nintendo Life. Hun merkte op dat in een nieuwe video van de game de camera wordt gedraaid. Dit is toch wel een erg leuke nieuwe toevoeging en eigenlijk best opmerkelijk dat deze niet eerder door Nintendo is genoemd. Wij worden er in elk geval nog een stukje blijer van dan we al waren.