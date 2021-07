[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 27

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Labyrinth City: Pierre The Maze Detective

Verschijnt op: 15 juli 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €11,99

Ga eens lekker onderuit zitten in jouw goede stoel, en geniet van dit fijne staaltje speurwerk! In Labyrinth City is niets te gek en je kijkt je ogen uit. Speel als detective Pierre en onderzoek deze bomvolle grafische wereld om puzzels op te kunnen lossen. Alleen hierdoor is het mogelijk om de magische steen terug te krijgen die Mr. X heeft gestolen. Geniet van de personages, van de reis en natuurlijk van een spel waarbij je niet uitgekeken raakt door de beeldvullende scenes.

Junkyard Builder

Verschijnt op: 15 juli 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99

Van de makers van House Flipper, waar ik persoonlijk heel erg van heb genoten en het spel wat ik er soms nog eens bij pak als ik mijn hoofd leeg wil maken komt een nieuw spel: Junkyard Builder. Of het echt zo’n succes gaat worden zullen we zien, net als de vraag of de besturing al iets makkelijker is in dit spel. In Junkyard Builder ben je de eigenaar van een vuilnis terrein, hier mag je doen en laten wat je wilt! Ruim op, maak schoon, recycle, knap op, bouw en ruil al jouw spullen. Sinds jij er bent is het geen vuilnis meer, maar een plek waar de meest prachtige meubels, spullen en juwelen worden opgeknapt. Als je even lekker niks aan je hoofd wilt is dit misschien wel een spel voor jou!

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Verschijnt op: 16 juli 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Laten we afsluiten met de topper van de week, het spel waar menig fan al tijden naar uitkijkt. Vanaf de 16e mogen we hem massaal herbeleven: The Legend of Zelda: Skyward Sword in HD. Hierbij lig je niet languit op de bank, maar schuif je naar het puntje van je stoel! Vecht, ontdek, reis, en ontdek hoe het meesterzwaard is ontstaan in dit prachtige verhaal uit 2011. Door de Joy-Cons te gebruiken kan je jouw wapens besturen, maar het is ook mogelijk om met knoppen te spelen. Link reist tussen een wereld boven de wolken om zijn grote jeugdvriendin Zelda te zoeken, alles op de rug van een reuzenvogel genaamd Loftwing. Ben jij er klaar voor?