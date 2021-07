Songs for a Hero: Definitive Edition krijgt nieuwe gameplaybeelden

Een zeer muzikale titel!

Songs for a Hero: Definitive Edition kwam gister plotseling uit voor de Nintendo Switch. Vandaag zijn al de eerste beelden van het spel opgedoken op Youtube. Songs for a Hero: Definitive Editon lijkt in eerste instantie op een retro 2D-platformer, maar er zit een twist aan dit genre. De game is namelijk een “sung through video game extravaganza!” wat betekent dat de held die je speelt constant zingt over wat je aan het doen bent. Een muzikaal avontuur dus!

Heb je altijd al een avontuurgame willen spelen die een vleugje High School Musical in zich had? Dan is dit wellicht wel een goed spel voor je! Twijfel je nog? Dan hebben we een selecte van gameplaybeelden in de video hieronder:

Wat vind jij van de muzikale twist aan het spel? Laat het ons weten in de reacties hieronder!