Gameplay beelden Guild of Darksteel

Verken mysterieuze tunnels in deze cinematische 2D adventure game.

Guild of Darksteel is een 2D sidescrolling adventure pixel game die volgende week op de Switch verschijnt. Om je alvast een beeld te geven van de game heeft youtube kanaal Twinworld Game Reviews nu een video online gezet, waarin je de eerste 20 minuten van de game kunt bekijken. De video is hieronder te vinden. Guild of Darksteel komt op 15 juli naar de Switch.

Guild of Darksteel is een verhaalgedreven 2D sidescrolling game, waarin je het avontuur beleeft van “the Sellsword” een onsterfelijk wezen dat op zoek is naar een doel in zijn leven. Hiervoor sluit hij zich aan bij de Guild of Darksteel, waarbij je op onderzoek gaat in de mysterieuze tunnels onder Ravenrock. Er is hier iets sinisters gaande, en jij bent de enige die dit geheim kan ontdekken.