Alone With You komt eind deze maand naar de Switch

De laatste overlevende..... wat nu?

Van de maker Benjamin Rivers is er nu een release datum bekend voor Alone With You. 30 juli kun je dit sci-fi avontuur beleven op de Switch. Het spel was vorig jaar al aangekondigd, maar het heeft al die tijd zonder duidelijke datum doorgebracht. Gelukkig weten we dus nu dat het nog maar een paar weken wachten is. Het spel beloofd een retro, sfeervol avontuur te worden. Hieronder een overzicht en een trailer.

“Jij bent de laatste overlevende van een verloren ruimtekolonie en probeert aan een planeet te ontsnappen voordat die om je heen instort. Uitgerust met een scanner, vind je aanwijzingen, los je puzzels op en ontdek je wat er gebeurd is met meer dan 20 kolonisten en hun levensgeheimen. Overdag verken je deze gedetailleerde wereld met de hulp van de verknipte AI van de kolonie. En elke avond breng je tijd door met holografisch gezelschap, bouw je duurzame relaties op en krijg je steeds meer inzicht in de ondergang van de kolonie.



Ervaar meer dan 12 missies, inclusief agroponische installaties, grote onderzoekslaboratoria en de akelig stille kamers van je voormalige collega’s

Maak kennis met Pierre, Winnie, Jean en Leslie; en help ze hun levensdoelen te bereiken d.m.v. een uniek, natuurlijk sociaal systeem

Verschillende einden en vertakkende dialogen laten je, elke keer dat je het spel opnieuw speelt, nieuwe perspectieven verkennen

Originele muziek met energieke en sfeervolle nummers"

Alone With You komt 30 juli uit op de Nintendo Switch eShop voor €9,99. Pre-order je? Dan is het maar €8,99. Wie gaat dit spel halen? De stijl is duidelijk van voor mijn tijd, maar het ziet er aanlokkelijk uit om te proberen.

bron: nintendo.nl