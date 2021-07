Puzzel in de hersft erop los met Where’s Samantha?

Een nieuwe puzzel platformer verschijnt deze herfst.

ROKiT Games en Respect Studios hebben aangekondigd dat hun spel, Where’s Samantha?, naar de Nintendo Switch komt. Het spel zal dit jaar nog beschikbaar moeten zijn; de ontwikkelaars hebben vrijgegeven dat we in de herfst aan de slag kunnen met de titel. In het spel kruip je in de huid van George en zal je hem helpen in de zoektocht naar zijn verloren liefde Samantha. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want jij, als lapje stof, krijgt te maken met dagelijkse voorwerpen. Zo zijn kammen bijvoorbeeld levensgevaarlijk. In het spel kan je 45 levels verwachten in de zoektocht naar Samantha. In de trailer hieronder kan je zien hoe dagelijkse voorwerpen een groot obstakel vormen.