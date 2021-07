Speciale Pokémon-brievenbussen duiken op in Yokohama

Gotta post 'em all!

Brieven versturen verliest vandaag de dag aan populariteit. Modernere communicatiemiddelen vervangen de ouderwetse manier per post in rap tempo. Toch zijn we allemaal bekend met de oranje brievenbussen van PostNL in ons land.

In Yokohama, Japan, maken ze het versturen van brieven een stuk aantrekkelijker. The Pokémon Company is daar een samenwerking aangegaan met het stadsbestuur. Dit resulteert in een aantal unieke brievenbussen die op verschillende plaatsen in Yokohama zijn geplaatst. Op de brievenbussen poseren twee Pikachu’s, Eevee of Piplup met een envelop.

Wil je ze met eigen ogen bezichtigen, dan is het goed om te weten dat de Piplup brievenbus bij het Yokohama Sakuragi postkantoor staat. Voor de Eevee en Pikachu brievenbussen moet je naar het gemeentehuis van Yokohama.

Bekijk hieronder de prachtige Pokémon-brievenbussen:

Als PostNL dit in Nederland zou doen, zouden jullie dan vaker brieven versturen?