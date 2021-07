Songs for a Hero: Definitive Edition verschijnt plotseling op de Switch

Ooit een interactieve musical willen spelen?

De Switch e-shop heeft er vanaf vandaag een 2D platformer bij in de vorm van Songs for a Hero: Definitive Edition. Ontwikkelaar Dumativa heeft de game vandaag onverwacht gereleased. De Definitive Edition komt naast de basis game met 4DLC’s: de Heavy Metal DLC “Songs for the Dead” de “Skin Pack” DLC, de epiloog voor de main game en de Samba DLC “Samba for a Hero.” Hieronder kun je de trailer bekijken.

Songs for a Hero: Definitive Editon lijkt in eerste instantie op een retro 2D platformer, maar er zit een twist aan dit genre. De game is namelijk een “sung through video game extravaganza!” wat betekend dat de held die je speelt constant zingt over wat je aan het doen bent. Een muzikaal avontuur dus!