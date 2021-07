[Review] Mina & Michi – Klein maar fijn!

Is het avontuur van Mina en Michi de moeite waard? Wij hebben het voor je bekeken.

Het is inmiddels alweer ruim een maand geleden dat Mina & Michi werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. Gelukkig hoefde Switch-bezitters niet heel lang te wachten op de release van dit spel, want eind vorige maand verscheen de game van ontwikkelaar lightUP en uitgever Eastasiasoft al in de Nintendo eShop. Persoonlijk vind ik het altijd leuk om ook wat kleinere spellen uit te proberen. Toen de vraag kwam of wij deze game wilde reviewen zei ik natuurlijk geen nee. Op het eerste gezicht vond ik deze titel er namelijk al schattig uitzien en het oog wil natuurlijk ook wat. Mina & Michi gaat voor een zacht prijsje van €4,99 over de digitale toonbank, maar weet het spel ondanks de lage prijs toch kwalitatief goed te zijn? Je leest het in deze review.

Het begin van…

Voordat het spel begint mag je één van de drie moeilijkheidsniveaus kiezen en tevens jouw meest favoriete seizoen. Het seizoen dat jij hier kiest is het seizoen waarin het avontuur gaat beginnen. Dit betekent echter niet dat de reis zich alleen maar in dit seizoen afspeelt, want in de wereld loop je door alle vier de seizoenen. Als je deze keuze eenmaal hebt gemaakt krijg je een klein verhaaltje te zien waarin je kunt lezen dat Mina en Michi hele goede vrienden zijn, totaal niet van gelatine houden en dat ze vroeger vele verschillende avonturen hebben meegemaakt. Dit mini-verhaaltje is alles behalve complex, maar de manier hoe het verhaal overgaat in de gameplay is erg leuk gedaan. Jij, de speler, gaat het avontuur waarover de personages het hadden namelijk ook meemaken. Net zoals het verhaal is de gameplay van Mina & Michi eigenlijk ook niet heel ingewikkeld, maar dat maakt deze titel wel heel toegankelijk voor gamers van alle leeftijden.

Gameplay

In dit avontuur speel je als Mina en Michi waardoor je beide personages moet besturen. Hoewel dit in je eentje wat moeilijker is, en je daardoor vaak maar met één personage rondloopt, kun je natuurlijk ook een Joy-Con-controller aan een vriend of vriendin geven. Zoals ik daarnet al kort aangaf is de gameplay in deze titel niet heel ingewikkeld. De dingen die je in deze game doet zijn namelijk kleine puzzels oplossen, sleutels verzamelen, kisten openen en vijanden verslaan. Het idee van alle 50 puzzels die Mina & Michi kent zijn eigenlijk allemaal hetzelfde, want het is de bedoeling om kisten te verplaatsen op de aangegeven plekken. Vaak als je zo’n puzzel oplost kun je een sleutel bemachtigen of gaat er een hek naar beneden zodat je naar het volgende gebied kunt gaan. Natuurlijk begrijp ik dat het hier om een vrij goedkope game gaat, maar het had toch wel leuk geweest als de puzzels iets meer variatie hadden. Omdat de reis zich afspeelt in alle seizoenen had het misschien een leuk idee geweest als de puzzels in de winter bijvoorbeeld iets met ijs hadden gedaan. Daardoor zouden de puzzels namelijk net iets anders aanvoelen. Helaas hebben de makers hier niet voor gekozen en voelen alle puzzels, welke overigens wel leuk zijn om op te lossen, een beetje hetzelfde aan.

Op het eerste gezicht lijkt het een goed idee dat je in deze titel ook vijanden moet verslaan. Hierdoor zou het spel namelijk iets moeilijker worden, maar helaas is het verslaan van deze verschillende vijanden niet erg ingewikkeld. Hoewel je met Mina echt moet oppassen omdat zij schade op kan lopen, kun je met Michi alles doen wat je maar wilt. Met Michi kun je namelijk gewoon door alle vijanden lopen, en dan ook meteen verslaan, zonder dat het personage schade oploopt. Uiteraard kun je deze rol ook aan Mina geven, maar een betere balans had in dit geval toch wel beter geweest. Daarentegen zijn de paar eindbazen die deze game heeft wel heel leuk en uitdagend. Zeker als je alleen met Mina & Michi aan de slag gaat, zal het je waarschijnlijk niet lukken om deze in één keer te verslaan. De eindbazen zorgen dus wel voor een leuke uitdaging, maar verwacht dus verder niet dat het volledige spel heel moeilijk is.

Audiovisueel

Eigenlijk wil ik er niet langer omheen draaien en meteen een compliment geven aan het uiterlijk van deze game. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is Mina & Michi een simpel spelletje en daarom past het liefelijke en kleurrijke uiterlijk super goed bij deze titel. Op een of andere manier hebben de makers het voor elkaar gekregen om door middel van het uiterlijk te laten zien wat voor spel Mina & Michi is. Dit is best moeilijk om via tekst uit te leggen, maar als je het spel zelf al hebt gespeeld begrijp je waarschijnlijk wel wat ik hiermee bedoel. Verder vind ik de personages leuk ontworpen en is er door het behouden van één stijl echt een eigen wereld gecreëerd.

Op de muziek heb ik verder eigenlijk ook niks aan te merken. Natuurlijk bestaat het niet uit enorm veel instrumenten, maar dat hoeft ook echt niet bij een spel als deze. Ik vind het trouwens wel fijn en prettig om te horen dat ook de muziek goed bij het soort game past en dat er in elk seizoen een ander deuntje is te horen. De benodigde geluidseffecten zijn niet heel speciaal, maar doen zeker wat ze moeten doen.

Conclusie

Zoals je in deze review hebt kunnen lezen is Mina & Michi een vrij simpel spelletje. Je lost verschillende puzzels op en verslaat verschillende vijanden en eindbazen. Daarin blinkt de game helaas niet heel erg uit, maar toch betekent dat niet dat deze titel niet goed in elkaar zit. Ondanks dat deze titel niet moeilijk is, ben ik wel zeer tevreden over het totaalplaatje. Het is namelijk leuk om met beide personages rond te lopen en door het audiovisuele gedeelte, dat goed past bij dit spel, is er echt een hele leuke wereld gecreëerd. Mina & Michi zal zeker niet voor iedere gamer zijn weggelegd, maar als je opzoek bent naar een nieuw spelletje waarin je niet al te veel hoeft na te denken, dan is Mina & Michi zeker een aanrader.

+ Het spel zit audiovisueel goed in elkaar

+ Simpel, maar vermakelijke gameplay

+ Ook leuk voor de kleine gamers

– Een echte uitdaging zul je hier helaas niet vinden.

DN-score: 7,5