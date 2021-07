Ontmasker de Imposter met deze fysieke versies van Among Us

Er zijn verschillende fysieke edities te koop, met heel wat goodies.

Among Us is een ontzettend populaire game waarin je speelt als crewmate of als imposter. Als crewmate moet je alle taken voltooien of alle imposters ontmaskeren terwijl je als imposter juist de taak hebt om ongezien de crewmates te vermoorden. Dit spel was alleen digitaal beschikbaar, maar Innersloth en Maximum Games hebben nu een samenwerking aangekondigd om drie fysieke versies van Among Us uit te brengen.

Allereerst is er de Crewmate Edition. Dit is de goedkoopste editie en kost $29,99. Met deze editie krijg je het fysieke spel inclusief alle uitbreidingen en retail exclusieve DLC in een 3D Lenticular hoesje geleverd. Daarnaast krijg je ook nog een aantal fysieke goodies: een Impostor Syndrome Sticker Set, één van de twaalf Special Mira HQ Holographic Access Kaarten, een poster van de kaart van The Skeld en downloadcode voor 6 achtergronden voor je pc/mobiel.

Daarnaast is er de Impostor Edition. Deze variant kost $49,99 en bevat naast de inhoud van de Crewmate Edition een aantal andere extra’s. Zo krijg je een Crewmate vs Imposter keycord, een Spinning Into Space Enamel Spinner Pin en een knuffel van de paarse crewmate.

Als laatste is er de Ejected Edition, die met $99,99 tevens ook de duurste versie is. Natuurlijk krijgt deze versie alles wat in de Impostor Edition zit, plus weer wat andere goodies. Deze set bevat namelijk ook nog een crewmate fleeceplaid van ongeveer 1,5 meter bij 2,3 meter, een Red Impostor Beanie en een grote Limited Edition Ejection doos.

Deze edities zijn op dit moment alleen te koop in de online webshop van Maximum games. Wanneer deze edities uitkomen en of ze ook in winkels in Nederland te koop zullen zijn, is nog niet bekend.