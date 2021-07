Volop puzzelen in launch-trailer Out of Line

Hatinh Interactive en Nerd Monkeys vieren de release met een passende trailer.

Nintendo Switch-bezitters kunnen vanaf vandaag aan de slag met de puzzelgame Out of Line. Om de release te vieren is er een verse launch-trailer verschenen welke je hieronder kunt bewonderen. Verwacht vooral veel puzzelen in deze handgetekende puzzel-platformer.

In Out of Line speel je als San die op een reis van zelfontdekking is. Spelers assisteren deze jongeman om zijn geheugen terug te vinden en het drukkende fabriek regime te ontvluchten. In deze filosofische game zal dit leiden tot veel existentiële ontdekkingen en thema’s die slaan op het leven van jou als speler. Het wordt veel puzzelen in deze prachtig vormgegeven wereld. Het spel zal veel focus leggen op art, verhaal en tot het aanspreken van de speler met de verschillende thema’s. Hieronder een trailer om alvast een beeld te krijgen.