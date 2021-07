The Lord of the Rings: Gollum komt in 2022 naar de Switch

We moeten nog even wachten voor we met de game aan de slag kunnen gaan.

The Lord of the Rings: Gollum werd in augustus vorig naar voor de Nintendo Switch aangekondigd. Vandaag zijn er nieuwe details opgedoken én is meer bekend geworden over wanneer we de game kunnen verwachten. Nacon en Daedelic Entertainment hebben vandaag laten weten dat we de game in de herfst van 2022 mogen verwachten. Voor nu moeten we dus nog even geduld hebben. Daarnaast is er een nieuwe video online gekomen waarin de ontwikkelaars verschillende details delen over The Lord of the Rings: Gollum. De video is hieronder te bekijen.

De game draait om Gollum, het personage uit de Lord of the Rings boeken. Golumm heeft de Ring een geruime tijd in zijn bezit gehad, en hij doet er alles aan om deze weer terug te krijgen. De game wordt een stealth action-adventure game en als Gollum sluip je door een wereld uit The Lord of the Rings. Hoe dat eruit ziet kun je ook in onderstaande video zien.

Kijk jij uit naar The Lord of the Rings: Gollum? Laat het ons hieronder weten.