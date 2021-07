[Roundtable] Dit is waarom jij Zelda: Skyward Sword HD moet spelen volgens de redactie!

De DN-crew ging weer voor jullie om de tafel zitten om hun meningen op kritische en diepgaande vragen en stellingen te geven!

Soms zit je nu eenmaal met vragen welke je het liefst beantwoord ziet. Natuurlijk kunnen lang niet alle vragen beantwoord worden. Wat is de zin van het leven? Waarom zijn bananen krom? En hoezo noemen we een muur niet de stoel? Allemaal vragen waar we het antwoord niet op weten. Tóch zijn er ook genoeg leuke vragen die wél beantwoord kunnen worden en deze gaan we dan ook volop stellen aan elkaar. In de DN Roundtable lees je de meningen en gedachtes bij verschillende vragen en stellingen.

De nieuwste roundtable staat geheel in het teken van de aankomende Switch-release The Legend of Zelda: Skyward Sword HD welke op 16 juli verschijnt. De redactie vertelt je waarom je volgens hun deze titel écht moet gaan spelen!

Wietse

Verduld! Ik heb het origineel op de Wii niet gespeeld! Waarom kijk ik dan uit naar de HD variant, behalve dat het een “nieuw” spel voor mij zal zijn? Nou. Goeie vraag eigenlijk. Als eerste waarom ik Skyward Sword niet heb gespeeld toendertijd op de Wii: de motion controls. Het is iets wat mensen tegenwoordig herkennen bij Pokémon Let’s Go: Pikachu/Eevee: dat mikken werkt niet altijd zoals het hoort. Mijn zusje heeft Skyward Sword uitvoerig gespeeld, maar die motion controls schrok mij af.

Ik heb het wel altijd onthouden als een gemis dat ik deze titel in de serie heb overgeslagen. Maar nu, eindelijk, een goeie reden om het spel te halen.

De art ziet er geweldig uit, de stijl doet me enorm denken aan Breath of the Wild (ver zijn tijd vooruit?) wat enorm opviel ten tijde van Wind Waker en Twilight Princess, en ik ga dan ook zo blind mogelijk het spel beleven. Misschien wordt het net niks, misschien wordt het mijn favoriete Zelda titel.

Mijn beste reden: heb je het spel nog nooit gespeeld, of heb je je alleen geergerd aan de controls? Dan is het tijd om te proberen.

Randy

Inmiddels heb ik vrijwel elke Zelda-titel gespeeld maar alleen bij The Legend of Zelda: Skyward Sword haakte ik destijds snel af. Voor mijn gevoel kwam het spel traag op gang en daarnaast was ik, eerlijk is eerlijk, geen groot fan van geforceerde bewegingsbesturing. Misschien is ‘geen groot fan’ nog wel zacht uitgedrukt. Laat mij maar lekker met knoppen besturen. Ik denk echter wel dat die twee factoren voor mij de combinatie vormden welke ervoor hebben gezorgd dat ik Skyward Sword uiteindelijk heb weggelegd. Eigenlijk zonde, want een slecht spel is het simpelweg niet. Sterker nog, de game krijgt op Metacritic een gemiddelde 9,3 score! Het overslaan van de game bleef dan ook steeds weer aan me knagen en ik ben me er ter dege van bewust dat het met name aan mezelf ligt. Toch gok ik dat ik niet de enige ben die om deze redenen The Legend of Zelda: Skyward Sword HD heeft ‘gemist’, en dat is zonde. De HD-versie op de Nintendo Switch komt dan echter als een geschenk uit de hemel. De game is nu niet alleen ook met knoppen speelbaar, maar krijgt volop verbeteringen die het spel toegangkelijker zullen maken. En laat nu één daarvan het doorspelen van filmpjes zijn. Mocht je de game op de Wii dus mede om bovenstaande redenen links hebben late liggen, geef de HD-versie dan net als mij een welverdiende kans! Oja, die amiibo is trouwens ook prachtig!

Joey

Waarom je Skyward Sword HD moet gaan spelen? Alleen al vanwege het feit dat de controls geweldig zijn! Niet iedereen was fan van de gameplay toen het spel voor de Wii uitkwam, mede doordat je met de hoofdcontroller en de nunchuck moest vechten. Veel mensen vonden dit rommelig aanvoelen, terwijl ik het juist geweldig vond. Het feit dat dezelfde controls in de Nintendo Switch-versie zitten vind ik persoonlijk een stap in de goeie richting. Het trekt je toch meer het spel in als je zelf de gene bent die fysiek moet slaan met je zwaard om het monster te verslaan. Ook de baasgevechten voelde voor mij meer intens in deze Zelda omdat je goed op je houding moet letten. Je komt niet meer weg met een simpele druk op een knop. In plaats hiervan moet je tactisch gebruik maken van de houding, net zoals in een echt gevecht! Ik ben benieuwd of deze gameplay nu meer mensen gaat bevallen als het spel uit is, al denk ik persoonlijk van wel met de Joy-Con besturing.

Jorden

Skyward Sword is één van mijn favoriete spellen en ook één van de spellen die het meeste indruk op mij heeft gemaakt. Dat komt allemaal dankzij het geweldige verhaal, de bijzondere artstijl en muziek waar je uren van kunt genieten. Het beginverhaal van de Zelda-franchise was tevens mijn begin met de serie. Dus waarom zou ik het spel aanraden? Dat heb ik deels al een beetje verteld. Het verhaal is namelijk echt enorm goed. De personages zijn levendig, de verhaallijn en de subverhaallijnen zitten enorm goed in elkaar en de gameplay is uniek voor de Zelda-franchise.

Ik was namelijk één van de spelers die als enige minpunt de handholding had. Juist de bewegingsbesturing vond ik geweldig en hoewel dat zeker als een minpunt gezien kan worden heeft de HD-versie daar aan gedacht door een knopbesturing toe te voegen. Vond je de besturing dus niets? Dan heb je nu geen excuus meer.

Het is trouwens ook een klassieke Zelda, wat dus inhoudt dat het een stuk meer één pad volgt en waar het verhaal meer op de voorgrond staat. Je hebt weer klassieke kerkers en geen last van brekende wapens. Kortom een geweldig spel voor de fans van de klassieke Zelda-spellen.

Jerry

Zoals sommige andere redactieleden ook al zeggen; voor mij is Skyward Sword ook echt één van mijn favoriete spellen binnen de Zelda-reeks. Deels is deze game echt gelijk aan de klassiekere spellen. De grond bestaat niet uit een open wereld, maar meer uit één pad die je moet volgen. Verder pak je hier en daar een kerker mee, voltooi je puzzels, en geniet je van de schitterende wereld. In de lucht krijg je echter iets meer de vrijheid. Je hebt hier namelijk allemaal zwevende eilandjes die je kunt ontdekken. Zie je een nieuw eilandje? Je pakt je Loftwing en vliegt erheen. Je bent hier dus vrij om te doen wat je wilt.

Verder is het verhaal ook echt geweldig. Doordat de game iets meer recht-toe-recht-aan is, komt het verhaal veel meer tot zijn recht. Ben je echter iets minder geïnteresseerd in het verhaal, dan brengt de HD-versie een handige optie met zich mee; je kunt alle cutscenes namelijk doorspoelen. Verder heb je natuurlijk ook nog de optie om even wat side quests te doen, mocht je even wat rust willen van het hoofdverhaal.

Hebben bovenstaande redenen jou kunnen overtuigen om The Legend of Zelda: Skyward Sword HD te kopen? Laat het ons weten in de reacties.