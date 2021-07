Slow-motion-actie in Darkside Mode trailer No More Heroes 3

Kun je geen genoeg krijgen van alle trailers van No More Heroes 3? We hebben er weer een voor je.

Als er één game is die bijna elke dag wordt voorzien van een nieuwe trailer dan is het wel No More Heroes 3. Deze traditie wordt trouw voortgezet want vandaag is er een speciale Darkside Mode trailer van de game vrijgegeven. In de nieuwe trailer staat, zoals de naam al verklapt, de Darkside Mode centraal. Het is een slow-motion modus die je wellicht nog kent uit de eerdere delen. De nieuwe trailer kun je hieronder bewonderen.

In No More Heroes 3 kruip je opnieuw in de huid van Travis en neem je het opnieuw op tegen bizarre tegenstanders. Deel 3 zal bovendien nog bloederiger en intenser gaan worden dan de eerdere delen. Kijk jij uit naar deze game in augustus dit jaar? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie.