Pokémon Go viert 5e verjaardag met Fifth Anniversary Event

Pokemon GO mag maar liefst vijf kaarsjes uitblazen! Om dit gegeven te vieren organiseert Niantic een speciaal evenement. Vanaf morgen, 6 juli, zijn er diverse bonussen te vinden in de mobiele game.

Zo zijn er een speciale versie van Flying Pikachu en Shiny Darumaka te vangen. Ook Shiny Meltan zal een comeback maken. Een overzicht van het evenement vind je hieronder:

Om de vijfde verjaardag van Pokémon GO te herdenken, kun je deelnemen aan een feestelijk evenement met een unieke Flying Pikachu, Shiny Darumaka en meer!

Datum + Tijd

dinsdag 6 juli 2021 om 10:00 uur tot donderdag 15 juli 2021 om 20:00 uur lokale tijd

Kenmerken

– Darumaka en Flying Pikachu met een ballon in de vorm van nummer 5 zullen vaker in het wild verschijnen! Als je geluk hebt, kun je een Shiny Darumaka tegenkomen!

– Darumaka, Chespin, Fennekin en Froakie, en Flying Pikachu met een 5-vormige ballon zullen verschijnen in raids met één ster.

– Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin en Froakie zullen verschijnen rond PokéStops met actieve Lure Modules en na het completeren van je Field Research. Je kunt ook enkele van deze starter-Pokémon in het wild tegenkomen, waaronder Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Treecko, Torchic, Mudkip, Snivy, Tepig en Oshawott.

– Je ontvangt dagelijks extra Field Research-taken die leiden tot ontmoetingen met Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Treecko, Torchic, Mudkip, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin en Froakie .

– Voltooi de Collection Challenge voor dit evenement voor een beloningsontmoeting met Flying Pikachu met een 5-vormige ballon, evenals Rare Candy en een enorme hoeveelheid Poké Balls!

-Herinner je je het in-game vuurwerk van Pokémon GO Fest vorig jaar nog? Ze keren dit jaar terug op de kaart om onze vijfde verjaardag te vieren!

-Terwijl je uitkijkt naar vuurwerk tijdens de viering van het vijfde jubileum, kun je ook de nieuwe lucht in de game bekijken! Dat klopt: het eerder aangekondigde realtime sky-mechanisme en aanvullende Pokédex-classificaties zullen de komende dagen voor iedereen beschikbaar zijn.

-Als je geluk hebt, kun je een Shiny Meltan tegenkomen wanneer je de Mystery Box activeert tijdens de viering van het vijfde jubileum!

-Het Jump-Start Special Research is gedurende deze periode beschikbaar voor alle trainers die het hebben gemist tijdens de jubileumviering van vorig jaar, dus zorg ervoor dat je de app tijdens deze periode opent om het te claimen. Dit speciale onderzoek is ontworpen om je te helpen andere Trainers in te halen, met een heleboel Stardust- en XP-beloningen, evenals enkele spannende Pokémon-ontmoetingen.

-Je kunt cadeaustickers voor het vijfde jubileum krijgen als je PokéStops draait en Cadeaus opent. Je kunt ze ook ophalen in de winkel.

-Vanaf maandag 5 juli 2021 om 13:00 uur kun je je Item Bag uitbreiden tot 3.500. Als je meer ruimte in je Item Bag nodig hebt, kun je Item Bag-upgrades krijgen in de winkel.

-De Special Box, Ultra Box en Adventure Box zullen vanaf maandag 5 juli 2021 om 13:00 uur verschillende items bevatten.



Bonussen

-Alle Lure Modules gaan een uur mee gedurende het evenement, inclusief Glacial, Magnetic, Mossy en Rainy Lure Modules!