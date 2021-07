Ultra zeldzaam exemplaar originele NES Zelda is HEEL veel geld waard

Hoeveel heb jij over voor je favoriete game?

Verwacht of compleet onverwacht. Het geliefde spel uit 1987 is voor velen een favoriet, en het begin van een trouwe relatie met de serie. Dat deze liefde voor het spel zo ver kan gaan is één ding, maar de prijzen die er op dit moment worden geboden had niet iedereen verwacht.

Toegegeven, niet zo lang geleden is er een exemplaar van Super Mario Bros verkocht voor $660,000 op Heritage Auction. Had iemand aan zien komen dat er zo snel weer een kaskraker voorbij zou komen? Dit goed verpakte exemplaar (grade nine) is op dit moment al $110,000 waard. Dat is al een enorm bedrag, maar we hebben nog 5 dagen over. Wie weet waar we op eindigen.

Deze versie van het spel is een van de allereerste van het spel en is daarom zo enorm veel waard in vergelijking met latere versies in productie. Heritage Auctions zegt dat dit wel eens de enige kopie van deze versie zal zijn die ze ooit kunnen verkopen.

De vraag is nu, wie heeft er zoveel geld over voor een spel als dit? Sterker nog, je kunt prima een andere versie van dit spel halen voor veel minder geld. Sterker nog! Je kunt dit spel gewoon spelen in Nintendo’s NES catalogus op de Switch. Wat vinden jullie? Is het normaal om zoveel geld uit te geven voor een spel? Hoe veel zou jij overhebben voor een uniek exemplaar van jouw favoriete spel?

