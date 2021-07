Fysieke versie Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin vereist mogelijk flinke download

Een aanvullende downloadvan 15 GB nodig?

Aankomende vrijdag zal Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin naar de Nintendo Switch komen. Wie de game fysiek koopt moet mogelijk echter nog flink wat content downloaden, al is dit nog niet officieel bevestigd. Een lezer van de website Nintendoeverything merkte op dat er op de boxart van de game een opvallende melding staat. Op de voorkant boxart staat namelijk vermeld dat een extra download benodigd is. Op de achterkant wordt zelfs aangegeven dat er een download van 15 GB benodigd is. Enigzins opmerkelijk, want volgens de website van Nintendo is de game in de eShop net geen 14 GB groot.

De betreffende lezer kwam via zijn werk in de winkel achter de informatie. Hij deelde vervoglens een aantal foto’s van de boxart die de winkel heeft ontvangen. Zoals we hierboven al aangaven is er tot nu toe niets over een aanvullende download bevestigd. Het kan natuurlijk ook om een fout gaan, maar de vraag rijst wel op hoeveel je kunt spelen zonder een extra download. De game is vanaf 9 juli verkrijgbaar, dus ongetwijfeld komt er de komende dagen meer informatie over naar buiten.