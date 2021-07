CyberConnect2 bespreekt mogelijkheid remake Solatorobo en Tail Concerto

Creative director Yoann Gueritot ziet het in ieder geval wel zitten!

Over enkele weken komt Fuga: Melodies of Steel naar de Switch, een turnbased role-playing game geproduceerd en ontwikkelt door CyberConnect2. Fans van deze ontwikkelaar zullen weten dat deze game zich in hetzelfde universum afspeelt als cult klassieker Solatorobo: Red the Hunter, een roleplaying game die in 2010 op de DS werd uitgebracht. Hoewel die game ten tijde van release niet eens zo veel verkocht is (wereldwijd zo’n 100 000 exemplaren) werd de game bij sommige mensen erg populair en krijgt CyberConnect2 al jaren de vraag of het niet eens tijd is voor een remake of een re-release. In 2019 werd al eens een video gemaakt om dit onderwerp te bespreken, waarbij toen werd aangegeven dat het waarschijnlijk erg lastig werd om de games naar moderne consoles te krijgen. (Deze video kun je hier zien)

In een interview met Nintendo Everything over Fuga: Melodies of Steel kwam deze vraag wederom ten sprake. Creative director Yoann Gueritot had hierover het volgende te zeggen:

“Actually a lot of people in the company (me included) would like to do a remake of Solatorobo, or even Tail Concerto, but it’s all up to the original publisher, Bandai Namco Entertainment. This is just me, but maybe if the fans make Fuga a success and shout loud enough, they might get what they want some day… (but seriously, please do it, I really want to work on those remakes…).”

Dus wie weet! Zou jij graag een remake of re-release willen zien van Solatorobo: Red the Hunter of Tail Concerto?