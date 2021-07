[Review] Mario Golf: Super Rush – een mooie birdie!

Weet het nieuwste deel in de Mario Golf-serie ons te verrassen?

Wist je dat het alweer 22 jaar geleden is dat de eerste Mario Golf in 1999 verscheen? In al die jaren hebben Nintendo en Camelot er samen meerdere keren voor gezorgd dat onze favoriete personages op de golfbaan kwamen te staan. In februari kwam het nieuws naar buiten dat Mario en zijn vrienden opnieuw hun golfclubs op konden zoeken, want die maand werd Mario Golf: Super Rush aangekondigd. Inmiddels kunnen Switch-bezitters aan de slag met de nieuwste game in de Mario Golf-serie. Weet de titel een hole-in-one te slaan?

Ga op golfavontuur in het Paddenstoelenrijk

Net zoals Mario Tennis Aces bevat Mario Golf: Super Rush ook weer een verhaalmodus. Het avontuur begint in het fraaie dorp Greenweiden, de geboorteplaats van golf in het Paddenstoelenrijk. Samen met Chargin’ Chuck, Boo en Toadette gaan jullie de uitdaging aan om van rookie door te groeien naar een professionele golfer. Meteen de volgende ochtend verzamelen jullie je voor het clubhuis, waarna jullie golfavontuur gaat beginnen. Zonder dingen te verklappen die later in het avontuur gebeuren, is het verhaal aan het begin eigenlijk vrij los en simpel. Er zit helaas niet veel diepgang in. Wel is het enigszins grappig om met alle personages te praten die je ziet in de wereld, maar verwacht ook hier geen uitgebreide gesprekken.





Op het gebied van het verhaal is het dus allemaal niet heel spannend, maar jij zal je vast afvragen waarom je deze modus dan zou gaan spelen. Wat ik tijdens dit ruim zes uur durende avontuur heb gemerkt is dat je vooral veel beter begrijpt hoe Mario Golf: Super Rush in elkaar zit. Toen ik dit spel namelijk in handen kreeg was ik zo enthousiast dat ik meteen wilde beginnen met golfen. Zoals je verwacht ging dit niet heel erg goed en miste ik een aantal technieken die je tijdens Mario Golf toch goed kunt gebruiken. Nadat je de hoofdtrainer voor het clubhuis hebt gesproken, ontvang je jouw eerste golfclubs en ga je aan de slag met de eerste oefenlessen. Zo krijg je bij de eerste oefening een beetje het gevoel van de slag met de club onder de knie. De bedoeling is hier om 60 punten te bemachtigen, wat je doet door de golfbal op de juiste plek in de puntencirkel te laten vallen. Dit soort oefeningen zijn verdeeld over de verhaalmodus en je leert vaak een techniek voordat je deze toe moet passen op de golfbaan.

Toch bestaat het avontuur echt niet alleen maar uit lessen, want het uiteindelijke doel is natuurlijk om door te groeien tot een professionele golfer. Meestal ga je eerst alleen de baan op om deze een beetje te verkennen, maar uiteindelijk neem je het ook op tegen jouw tegenstanders. Deze golfsessies bestaan uit normale potjes golf, maar ook uit speedgolf (waarover later meer). Zowel na de lessen, het verkennen van een nieuwe golfbaan en het spelen van golfwedstrijden verdien je trouwens munten. Deze kun je gebruiken om nieuwe clubs, outfits en schoenen te kopen. Bovendien krijg je ook nog eens punten waarmee je jouw Mii-personage beter kunt maken. Elke keer als je personage een niveau omhoog gaat krijg je namelijk de mogelijkheid om jouw slagkracht te verhogen of voor meer energie, snelheid, balcontrole en spin te kiezen. De keuze is echt aan de speler zelf en het leuke hieraan is dat deze upgrades echt aan jouw Mii-personage zijn gekoppeld, waardoor je al deze krachten in elke modi kan gebruiken.

Qua gameplay zit het in de verhaalmodus van Mario Golf: Super Rush dus wel snor. Je leert alle technieken en, niet geheel onbelangrijk, ontgrendel je door het spelen van dit avontuur ook nog eens andere golfbanen. Als je er namelijk voor kiest om niet met deze modus aan de slag te gaan heb je maar keuze uit twee standaard omgevingen waarop je kunt golfen en speedgolfen. Ik moet wel echt zeggen dat de andere omgevingen die je op een later moment vrijspeelt in de verhaalmodus echt een stuk cooler zijn om op te golfen. Hierdoor is het naar mijn mening toch echt wel de moeite waard om met het avontuur aan de slag te gaan.

Vlieg over de golfbaan

Uiteraard kun je in Mario Golf: Super Rush een simpel potje golfen met een vleugje Nintendo-charme, maar Nintendo zou geen Nintendo zijn als ze niet iets van een speciale modus zouden toevoegen. Natuurlijk hebben ze dat bij deze titel ook weer gedaan, want spelers kunnen ook aan de slag met speedgolf en vlaggenjacht. Hoewel ik me goed vermaakt heb met standaardgolf, zijn speedgolf en vlaggenjacht een stuk leuker om mee aan de slag te gaan. In speedgolf is het namelijk de bedoeling om de golfbal te slaan en daar zelf zo snel mogelijk achteraan te rennen. Je krijgt dus geen golfwagentje, maar je moet echt jouw benen gebruiken. Dit zorgt, zeker online of op de bank met vrienden, voor erg leuke situaties. Elk speelbaar personage heeft namelijk ook nog zijn of haar eigen speciale kracht waarmee je de tegenstanders en andermans golfbal flink in de weg kan zitten. Zo kan Yoshi bijvoorbeeld rennen op een reuzen ei en vliegt Wario als een raket door de lucht. Door deze krachten zo tactisch mogelijk te gebruiken kun je ervoor zorgen dat de medespelers er langer over doen om hun golfbal in de hole te krijgen, waardoor jij uiteindelijk kan winnen. Speedgolf zorgt ten eerste dus voor een extra uitdaging, maar geeft tegerlijkertijd ook een originele twist aan een standaard potje golf.

Ik moet zeggen dat vlaggenjacht ook erg vermakelijk is, maar ik denk dat ik deze modus minder vaak zal gaan spelen. Dit komt eigenlijk omdat deze modus, in tegenstelling tot speedgolf waarbij je wel in elke omgeving kunt golfen, maar beschikt over twee banen. Eén daarvan is een eenvoudige baan voor de strategische spelers en de ander een lastige baan voor de technische spelers. Hoewel de voorwerpen op deze twee banen anders zijn, speelt het zich wel af in dezelfde arena waardoor het toch een beetje als hetzelfde aanvoelt. Dit is best jammer want het idee van vlaggenjacht vind ik echt heel erg leuk. In deze modus is het namelijk de bedoeling om zo snel mogelijk drie holes te voltooien. Mogelijk denk je dat dit vrij makkelijk is, maar dat is absoluut niet het geval. Je speelt namelijk tegen drie andere spelers die naar dezelfde hole kunnen rennen als waar jij misschien heen wilde gaan. De eventuele druk die je in deze modus ervaart kan dus best hoog zijn, maar gelukkig duurt een potje niet extreem lang en kun je na een paar minuten weer snel op adem komen.

Transformeer één Joy-Con-controller in een golfclub

Er zijn twee manieren waarop je Mario Golf: Super Rush kan spelen, namelijk met de knoppen en de bewegingsbesturing. We zijn natuurlijk allemaal bekend met alle knopjes die op onze controllers zitten, maar om af en toe een ander soort besturing te gebruiken is natuurlijk ook leuk. Velen van jullie zullen vast Wii Sports nog wel kennen, een spel dat in 2006 op de Nintendo Wii verscheen. De bewegingsbesturing voor Mario Golf: Super Rush lijkt daar eigenlijk best wel veel op. Je moet namelijk één Joy-Con-controller in je handen houden, in een golfhouding gaan staan en dan de beweging maken alsof je een echte golfclub vasthoudt. Het personage die je dan op het scherm ziet zal tegelijkertijd deze slag uitoefenen. Ik moet wel zeggen dat golfen met bewegingsbesturing een stuk ingewikkelder is. Dit komt omdat een kleine schuine beweging naar links of naar rechts de golfbal al van richting laat veranderen. Tuurlijk is dit enrom realistisch, maar daardoor zul je dus wel goed moeten oefenen om uiteindelijk een hole-in-one te kunnen slaan. Dus zet ‘m op!

Audiovisueel

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen en zeggen dat ik Mario Golf: Super Rush er mooi uit vind zien. In de meeste golfspellen die op de markt zijn zie je eigenlijk alleen maar groene velden, publiek en wat bomen en struikjes. Gelukkig is dat bij deze titel niet het geval want de banen en omgevingen zijn in dit spel heel anders ingericht. Uiteraard kun je ook in deze game genieten van normale groene golfbanen, maar Mario Golf: Super Rush heeft ook verschillende golfbanen met andere thema’s. Zonder alle golfbanen en omgevingen te verklappen speelt één van die speciale banen zich af in een woestijn, wat al voor een hele andere sfeer zorgt. Wat tevens ook leuk is, is dat bijna alle speelbare personages een bijpassende outfit aanhebben. Ik ben altijd al fan geweest van Toad, maar nu ik dit personage met een overhemd, handschoen en een schattig petje heb gezien vind ik ‘m alleen nog maar leuker.





Bovendien is er net zoals op het gebied van het uiterlijk op de muziek eigenlijk ook niks aan te merken. Om te beginnen klinkt het geluid van de club die de golfbal raakt zeer realistisch en blijft de muziek goed in je hoofd zitten. Bij speedgolf is de muziek trouwens nog wat sneller en komt er zelfs nog een lekkere gitaar doorheen waardoor er nog meer lagen in de muziek ontstaan.

Conclusie

Mario Golf: Super Rush is een golfspel die het op veel vlakken goed doet. Spelers kunnen namelijk met verschillende modi aan de slag nieuwe dingen doen waardoor het op een positieve manier goed afwijkt van een origineel potje golf. Toch is het wel heel jammer dat het avontuur in de verhaalmodus niet heel spannend is en dat ze er naar mijn mening toch wel iets meer uit hadden kunnen halen. Gelukkig zit het standaardgolfen, de speedgolf en de vlaggenjacht kwalitatief gezien wel echt goed in elkaar. Bovendien is het fijn dat je elke modi gewoon lekker samen met je vrienden op de bank kunt spelen, maar ook online. Als je van een lekker muziekje houdt en de sport golf leuk lijkt, dan is Mario Golf: Super Rush zeker de moeite waard om te spelen.

+ Speedgolf en vlaggenjacht zijn een leuke variant op de standaard potjes golf

+ Leuke omgevingen waarin je kunt golfen

+ Verschillende manieren om te spelen

+ Fantastische muziek

– Helaas is het verhaal in het avontuur niet heel spannend

DN-score: 7,8