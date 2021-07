Launch trailer Doki Doki Literature Club Plus

Leer vier vriendelijke meiden kennen in deze psychologische horror game!

De populaire Visual Novel Doki Doki Literature Club is gisteren verschenen op de Nintendo Switch. Om de release van deze “Plus” versie te vieren is er een nieuwe trailer online gezet door Serenity Forge en Team Salvato. De trailer laat nog even de beste kanten van de game zien en benadrukt wederom dat deze psychologische horror game niet voor iedereen is weggelegd. Hieronder kun je hem bekijken.

Doki Doki Literature Club kwam oorspronkelijk in 2017 uit op Steam, waar het al snel erg populair werd. Waar het er aan de voorkant namelijk uitziet als onschuldige visual novel/dating sim ontpopt de game zich al snel als psychologische thriller. De Plus editie brengt nu de oorspronkelijk game naar de Switch plus zes nieuwe deelverhalen, dertien nieuwe liedjes, een hogere resolutie en een galerij modus met meer dan 100 foto’s. De game is voor €12,49 te downloaden in de eShop.