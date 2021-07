Bekijk de eerste gameplaybeelden van A Tale of Synapse: The Chaos Theories

Vanaf vandaag kun je puzzelen én platformen met A Tale of Synapse: The Chaos Theories.

A Tale of Synapse: The Chaos Theories is vanaf vandaag verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console en hieronder kun je bijna 25 minuten aan gameplaybeelden bewonderen. Vooralsnog is A Tale of Synapse: The Chaos Theories alleen verkrijgbaar in de eShop, maar een fysieke versie staat ook op de planning voor later dit jaar.

In het spel speel je met Sci en Néro die in een wereld van harde wetenschap proberen de wereld te redden. De game biedt platform-gameplay maar lijkt ook een duidelijk focus te leggen op puzzelen. Het unieke hieraan is dat het niet zo maar puzzels zijn, maar dat er gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke regels zoals Pythagoras. Het spel zal vier werelden bevatten om doorheen te spelen met in totaal 45 op logica gebaseerde puzzels.