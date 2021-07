Ayo the Clown komt deze maand nog naar de Switch

Wordt dit een toffe platformer of valt het misschien plat op zijn neus?

Eerder dit jaar was Ayo the Clown aangekondigd voor de Switch. Deze 2.5D platformer heeft nu eindelijk dankzij ontwikkelaar Cloud M1 een release datum: 28 juli.

In Ayo the Clown speel je als, hoe kan het ook anders, Ayo de Clown. In zijn dorp is alles vredig totdat zijn trouwe hond Bo vermist raakt. De vraag is wat er is gebeurd met Bo en of de dromen die Ayo had om samen met Bo een circus te beginnen ooit nog te bereiken zullen zijn. Je gaat een wondere reis tegemoet door unieke gebieden gevuld met vijanden en vrienden. In het overzicht van het spel wordt ook een sterke focus gelegd op het verhaal, niet alleen op het platformen.

Belangrijkste kenmerken:

– Unieke Platformen. Elke stage heeft een uniek thema en interessante elementen om te zorgen dat alles fris en nieuw blijft.

– Reusachtige eindbazen en hordes vijanden. De bosses zijn pittig groot en het zal dan ook moeite en doorzettingsvermogen vereisen om ze te verslaan.

– Wapens. Tanks, helicopters, dinosaurussen, speelgoed hamers, ballonnen zwaarden, water ballonnen, jij bedenkt het maar het zit er in. Ze helpen met het verslaan van vijanden, maar ook het vinden van geheime plekken, puzzels oplossen, en je vrienden plagen natuurlijk.

– Skills. Dit ken je van alle grote platformers. Head stomps, wall jumps, slope slides en meer.

– Side Quests. Het verhaal is een belangrijk element dus je gaat niet alleen van A naar B maar kunt ook anderen helpen met hun verzoeken en problemen.

– Collectibles. Genoeg te verzamelen. Vind je het allemaal? Rubberen kip en een scheetkussens iemand?

Ayo the Clown komt 28 juli uit in de eShop voor de Nintendo Switch. Het spel ziet er tof uit, maar wat vinden jullie? Uniek spel of een Mario look-a-like?

Bron: Cloud M1 PR