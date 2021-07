AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative aangekondigd

Als je dacht dat het verhaal van Mizuki en Aiba voorbij was, dan heb je het mis!

Spike Chunsoft heeft zojuist een vervolg aangekondigd op AI: The Somnium Files. Dit spel is dus een vervolg op het in 2019 verschenen spel en zal aankomende lente op de Nintendo Switch verschijnen. In AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative staat personage Mizuki Okiura in de hoofdrol, één van de belangrijke personen in AI: The Somnium Files. In het spel zal ze samen met AI partner Aiba een moord moeten oplossen. Zes jaar geleden was er namelijk een lichaam gevonden, of nouja slechts de helft ervan. Nu is echter de tweede helft ook gevonden, maar het lijkt op een vers lijk; er zijn geen tekens van verrotting. In de trailer hieronder kun je een teaser verwachten waar Mizuki het eerste spel van de Zero Escape-serie speelt, één van de spellen die schrijver Kotaro Uchikoshi al eerder heeft gemaakt. Er is daarnaast ook een gelimiteerde editie bekend gemaakt. Deze collectie bevat de game, een artbook, een muziekcd én een 17cm grote figure.