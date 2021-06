[Special] Denis haalt herinneringen op aan zijn eerste Nintendo-console

En natuurlijk willen we ook weten welke jouw mooiste, eerste Nintendo-herinneringen zijn!

Inmiddels ken je Denis misschien al van de verschillende specials waarin hij onder andere de geschiedens van Nintendo induikt en leuke top 10-lijstjes aan je voorschotelt. Een overzicht met alle artikelen van hem kun je hier vinden. En we kunnen je alleen maar aanraden die écht eens door te nemen als je dat nog niet hebt gedaan. Maar hoe is Denis ooit Nintendo-fan geworden? De hoogste tijd om wat herinneringen op te halen, welke je hieronder kunt lezen!

Je eerste Nintendo-console

Iets wat toch wel heel speciaal blijft! Iedereen herinnert zich immers zijn of haar eerste Nintendo nog wel. Vaak zag je het apparaat -of het nou een handheld of een console was- al in de speelgoedwinkel voordat je deze in deze in huis had of je speelde je er bij een vriend of familielid mee. Natuurlijk wilde je er zelf ook één. Misschien kreeg je je eerste Nintendo-console voor Sinterklaas, Kerstmis, je Communie of een goed rapport. Hoe dan ook, het was een magisch moment dat je je vast nu nog herinnert! Onder dit bericht horen we dan ook graag jouw verhaal!

Het verhaal van Denis

Toen ik mijn eerste Nintendo-console kreeg was ik 6 jaar, dus het moet 1991 zijn geweest. Ik zat in de eerste klas van de lagere school. Het was een Nintendo Entertainment System (NES), ook wel eens “de eerste Nintendo” genoemd. Het broertje van de beste vriendin van één van mijn zussen had deze console thuis. Hij had ook heel veel spellen en dat vond ik natuurlijk geweldig. Mijn ouders hadden me verteld dat de spellen voor de NES heel duur waren en hij had ze voor mijn gevoel “allemaal”. Ik herinner me nog heel goed dat we na school meteen gingen gamen.

Bij hem thuis gooiden we onze schooltassen in de gang op de grond en liepen meteen naar de NES om te gamen. We speelden spellen zoals Duck Hunt, Super Mario Bros, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ducktales en Double Dragon. De games waren nog in 2D en waren ontzettend pixelig, maar wat vonden we de games realistisch en spannend. De uren vlogen voorbij.

Wie kent de klassieker niet?



Toen kwam dan eindelijk de dag dat mijn ouders zeiden dat ik van Sinterklaas een eigen NES zou krijgen. Ik moest wel nog even mee naar de speelgoedwinkel om helemaal zeker te weten dat de Sint de goede zou kopen. Sinterklaas vroeg zich ook af of ik die dan wilde met de NES-zapper (pistool) of juist niet. Welke games vond ik leuk? Sinterklaas was er maar druk mee. Ik weet nog dat de tranen me in de ogen sprongen toen ’s ochtends op 6 december 1991, omringd door chocoladeletters en ander snoepgoed, de NES samen met de combi-game DuckHunt/Super Mario Bros, op mij wachtte op de eettafel. Life was good and the livin’ was easy!

Hoe leuk was het om telkens weer op diezelfde vogels te schieten met de NES Zapper!

De eerste paar dagen wilden mijn ouders de console voor mij aanzetten. Toen vond ik dat stom. Achteraf was dit eigenlijk helemaal niet zo gek, want nu weee ik dat het apparaat 299,95 gulden kostte (omgerekend zo’n 136 euro), wat destijds een behoorlijke smak geld was. Stof uit de enorme NES-cartridges blazen, deze dan horizontaal in de console duwen, naar beneden drukken, klepje van de NES dichtdoen en dan op de knop “Power” drukken. Het bllijft een nostalgisch moment dat me altijd bij zal blijven. Mijn NES en ik, dat waren nog eens tijden…

Jouw verhaal

Welke Nintendo-console of handheld was jouw eerste? Kan je je deze nog levendig herinneren? Kreeg je ‘m voor je verjaardag of een ander feestelijke gebeurtenis? Welke games had je? Laat het ons weten in de comments!